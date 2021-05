NON ABBIAMO ANCORA FATTO LE SECONDE DOSI E GIÀ SI PARLA DELLE TERZE - UNO STUDIO HA SCOPERTO CHE IL VACCINO ASTRAZENECA FUNZIONA BENE COME TERZO RICHIAMO, CREANDO UNA REAZIONE DI ANTICORPI IN GRADO DI FERMARE QUALSIASI VARIANTE - MESCOLANDO DIVERSI VACCINI INVECE AUMENTEREBBE IL RISCHIO DI EFFETTI COLLATERALI A BREVE TERMINE, COME FEBBRE E AFFATICAMENTO...

Articolo del "Financial times" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Uno studio ha scoperto che il vaccino Oxford/AstraZeneca Covid-19 funziona bene come terzo richiamo, nonostante la preoccupazione che il sistema immunitario possa combattere l'adenovirus usato come meccanismo di consegna.

Una terza dose ha dimostrato di aumentare gli anticorpi dei partecipanti alla proteina spike del coronavirus in un nuovo studio dell'università di Oxford, secondo persone che hanno familiarità con la questione – riporta il FT.

Alcuni scienziati hanno temuto che l'uso ripetuto del vettore adenovirus - un virus del freddo inattivato - possa impedire al sistema immunitario di riconoscere la proteina spike del virus.

Lo studio ha scoperto che il sistema immunitario dei partecipanti ha reagito all'adenovirus usato per fornire la proteina - ma ha avuto una reazione molto più significativa alla proteina, secondo una delle persone.

Un'altra persona che ha familiarità con i risultati della sperimentazione ha descritto la reazione degli anticorpi all'iniezione di richiamo come "incredibile" e abbastanza forte da "far saltare quasi ogni variante".

"Uccide tutti questi argomenti che non si possono usare gli adenovirus più di una volta", hanno detto.

Lo studio rafforza il caso per l'utilizzo del vaccino AstraZeneca come un'iniezione di richiamo se l'immunità nei partecipanti inizia a diminuire nel tempo, o aiuterebbe il corpo a combattere nuove varianti del virus Covid-19. Oxford e AstraZeneca non hanno commentato. Non è noto quando hanno intenzione di pubblicare i dati.

Un'altra persona che ha familiarità con lo studio ha detto che è stato dimostrato come ritardare la terza dose dia una "risposta anticorpale molto alta".

"È un po' sorprendente perché continuano a concentrarsi troppo sul virus portatore da cui si ottengono risposte immunitarie. Questi dati mostrano che è necessario smettere di preoccuparsi di questo", ha detto la persona.

AstraZeneca, che non aveva un business dei vaccini prima di collaborare con Oxford per il Covid-19, potrebbe vendere il vaccino come richiamo su un mercato annuale che gli analisti hanno stimato l'anno scorso potrebbe valere circa 10 miliardi di dollari. I rivali tra cui BioNTech/Pfizer e Moderna stanno già firmando pre-ordini per i loro vaccini per il 2022.

La casa farmaceutica anglo-svedese ha accettato di rendere il vaccino disponibile senza scopo di lucro durante la pandemia, ma potrebbe trarre profitto dalle vendite nei paesi sviluppati dopo la sua fine.

L'azienda non ha ancora stabilito un piano commerciale per il prodotto, la cui reputazione è stata danneggiata recentemente dall'emergere di rari, ma a volte fatali, effetti collaterali.

I vaccini adenovirus, compresi i colpi di AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sputnik, usano virus del raffreddore inattivati per consegnare la proteina virale della Sars-Cov-2 per insegnare al sistema immunitario a fare anticorpi.

Diversi scienziati hanno sollevato la preoccupazione che i vettori adenovirus non siano adatti ai programmi di richiamo. Marie-Paule Kieny, direttore della ricerca all'Inserm, l'Istituto nazionale francese della salute e della ricerca medica, ha detto all'inizio di quest'anno che "la maggior parte delle persone pensa che ci sarà meno flessibilità con i vaccini adenovirus".

"Finiremo per avere così tanta immunità contro l'adenovirus che non saremo in grado di vaccinare ogni anno", ha detto. "Con [la tecnologia rivale che usa] l'mRNA non c'è una reazione anti-vettore".

Sputnik usa due diversi adenovirus nel suo primo e secondo vaccino, nel tentativo di assicurare che il corpo riconosca sia la proteina che il vettore al secondo giro.

Altri hanno suggerito che i vaccini dovrebbero essere mescolati, così le persone che hanno ricevuto un vaccino adenovirus all'inizio possono essere potenziate con un altro tipo.

Tuttavia, il risultato di uno studio britannico uscito la scorsa settimana ha suggerito che mescolare i vaccini potrebbe aumentare il rischio di effetti collaterali a breve termine, come febbre e affaticamento.