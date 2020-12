14 dic 2020 16:27

NON CI FACCIAMO MANCARE NIENTE: DOPO IL COVID, ARRIVERÀ LA FEBBRE GIALLA! – L’OROSCOPO 2021 DELL’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI: ”C'È IL RISCHIO CHE IN ITALIA, A CAUSA DEL FENOMENO DELLA TROPICALIZZAZIONE, POSSANO DIFFONDERSI MALATTIE TIPICHE DI FASCE CLIMATICHE DIFFERENTI, COME LA FEBBRE GIALLA: IL SUO VETTORE DI TRASMISSIONE PRINCIPALE, UN DETERMINATO TIPO DI ZANZARA, SI STA DIFFONDENDO ENORMEMENTE IN TUTTO IL MONDO, SPESSO PORTANDO IL VIRUS CON SÉ”