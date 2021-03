10 mar 2021 20:15

NON È MAI TROPPO TARDI PER DONARE - TRAPIANTO DI RENE DA RECORD ALLE MOLINETTE DI TORINO, DOVE UN 82ENNE HA DONATO UN RENE PER SALVARE IL FIGLIO 53ENNE: GRAZIE AL GESTO DEL PADRE L'UOMO, AFFETTO DA GLOMERULONEFRITE, EVITERA' DI ANDARE IN DIALISI…