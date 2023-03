NON È MAI TROPPO TARDONE - COME HA FATTO ROBERTO CAVALLI A DIVENTARE PADRE A 82 ANNI? LO SPIEGA MELANIA RIZZOLI: “MENTRE È NOTO CHE L’ETÀ MATERNA INFLUENZA LA POSSIBILITÀ DI GRAVIDANZA, QUELLA DEI PADRI NON INFLUISCE AFFATTO SUL CONCEPIMENTO, NEMMENO SULLA SALUTE DEL BEBÈ. L’ANDROPAUSA NON CHIUDE LE PORTE AD UNA RIPRODUZIONE. INOLTRE L'ATTIVITÀ SESSUALE È SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTA COME UN ELISIR DI LUNGA VITA, ANCHE GRAZIE ALLA DIFFUSIONE DI FARMACI…"

Estratto dell’articolo di Melania Rizzoli per “Libero quotidiano”

Le ricerche scientifiche degli ultimi anni hanno dimostrato che non c’è un calo della qualità dello sperma e quindi della fertilità maschile nemmeno in età avanzata, e la ragione biologica di ciò è che la spermatogenesi negli uomini avviene costantemente, ogni giorno e in ogni momento. […]

Ha fatto scalpore, la settimana scorsa, la notizia della nuova paternità, la sesta, dello stilista Roberto Cavalli, la cui compagna 38enne lo ha reso padre di Giorgio, un maschietto nato senza problemi ed in ottima salute. Mentre è noto che l’età materna influenza fortemente la possibilità di intraprendere una gravidanza, e che dopo i 35 anni le possibilità iniziano ad essere sempre meno, per non parlare dei 40, quella dei padri non influisce affatto sul concepimento nemmeno dopo gli 80 anni.

[…] e gli spermatozoi non invecchiano come le uova, e, sebbene in età avanzata possano perdere in termini di numero, forza e mobilità, quelli prodotti in continuazione, anche se pochi e più deboli, sono sempre in grado di fecondare qualora incontrino un follicolo femminile compatibile biologicamente ed in fertile ovulazione.

I DATI

L’età del padre quindi non pesa sulla possibilità di una gravidanza, nemmeno sulla salute del bebè o sugli esiti ostetrici e perinatali, […] il concepimento con un partner maschile di età avanzata, il cui sperma, prodotto anche dopo i 70anni, non influisce nemmeno sulla salute ostetrica della donna durante la gravidanza […], nonostante il calo del testosterone che inizia a diminuire significativamente dopo i 50 anni.

ANDROPAUSA

L’andropausa degli uomini infatti, a differenza della menopausa femminile, non chiude affatto le porte ad una potenziale riproduzione. Le cause dell’infertilità maschile sono dovute solo ed esclusivamente a patologie dei genitali, come il varicocele o Il criptorchidismo (mancata o incompleta discesa dei testicoli nello scroto) oppure ad anomalie ormonali, infettive o genetiche, che possono causare una scarsa o nulla produzione di spermatozoi, ma se un uomo è sano e in buona salute ha la possibilità di riprodursi in qualunque periodo della sua vita, anche con una qualità o quantità di sperma non ottimale.

[…] oggi, anche grazie alla enorme diffusione dell’ uso dei farmaci contro la disfunzione erettile, si diventa sessualmente vecchi molto più tardi, e il desiderio sessuale resta sempre alto, naturalmente se in presenza di un oggetto del desiderio, nonostante il lento declino degli ormoni sessuali della riproduzione. Inoltre il rapporto tra salute ed attività sessuale è scientificamente riconosciuto come indice di un elisir di lunga vita, in quanto indicato come produttore di benessere psico-fisico e di essere il miglior anabolizzante e antidepressivo naturale.

[…] a guardare la forma fisica e la felicità dello stilista Roberto Cavalli nell’annunciare la sua nuova paternità bisogna proprio rammentare la veridicità di una legge medica ormai riconosciuta scientificamente: “Il Sesso è Terapeutico”.

