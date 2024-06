7 giu 2024 18:47

NON RIUSCITE A CONTROLLARVI A TAVOLA E VI INGOZZATE DI CIBO IN MODO INCONTROLLATO? UN TEMA DI RICERCATORI DEL KING’S COLLEGE DI LONDRA È RIUSCITO A SVILUPPARE UN TRATTAMENTO PER CHI NON RIESCE A DARSI UN FRENO – LA TECNICA, CHIAMATA STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTE CONTINUA, INVIA UN LEGGERO IMPULSO ELETTRICO TRAMITE ELETTRODI SUL CUOIO CAPELLUTO PROVOCANDO UNA LEGGERA "ECCITAZIONE" DELLE CELLULE CEREBRALI: CHI SI È SOTTOPOSTO AL TRATTAMENTO HA PERSO PIÙ DI TRE CHILI IN SEI SETTIMANE …