18 ott 2020 19:41

NON È UNA SEMPLICE INFLUENCER - UN NEGAZIONISTA DEL CORONAVIRUS MUORE DI CORONAVIRUS A 33 ANNI. ESPERTO DI FITNESS UCRAINO, CON OLTRE UN MILIONE DI SEGUACI, AVEVA POSTATO IL SUO MEA CULPA SU INSTAGRAM: ''VOGLIO CONDIVIDERE COME MI SONO AMMALATO E METTERE IN GUARDIA TUTTI. ERO UNO CHE PENSAVA CHE IL COVID NON ESISTESSE, FINCHÉ NON MI SONO INFETTATO. NON HA VITA BREVE! È PESANTE''