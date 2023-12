NON SOLO "LONG COVID", ESISTE ANCHE LA "LONG INFLUENZA", E PUO' CAUSARE COMPLICAZIONI E SINTOMI DEBILITANTI, SIA PURE DIVERSI TRA LORO, PROPRIO COME IL COVID - LO AFFERMA UN VASTO STUDIO PUBBLICATO SU “LANCET INFECTIOUS DISEASES” - GLI EX MALATI DI COVID HANNO SOFFERTO PROBLEMI DI SALUTE CHE HANNO COLPITO PIU' SPESSO VARI ORGANI: DAL CUORE AI RENI, AL CERVELLO. GLI EX MALATI DI INFLUENZA PESANTE HANNO INVECE MOSTRATO COMPLICANZE MOLTO DURATURE SUI POLMONI…

long covid e problemi al cuore

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Non solo 'Long Covid', la 'Long Influenza' esiste piu' di quanto fosse emerso in precedenza, e puo' causare complicazioni e sintomi debilitanti, sia pure diversi tra loro, proprio come il Covid. Lo afferma un vasto studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases e condotto da Ziyad Al-Aly, epidemiologo alla Washington University in St. Louis. "La nostra concezione delle malattie virali e' cambiata profondamente con la pandemia da covid, la fase acuta e' solo la punta dell' iceberg e i problemi possono non finire'".

effetti del long covid 1

Il team guidato da Al-Aly ha studiato i dati relativi a volontari del Department of Veterans Affairs: 81.280 di loro erano stati ricoverati per covid tra il 2020-2022, e 10.985 erano stati in ospedale a causa dell'influenza tra il 2015-2019. Quasi tutti i pazienti avevano circa 70 anni. Nei 18 mesi seguenti la malattia ed il ricovero, entrambi i gruppi hanno evidenziato un rischio piu' alto della norma di morte e di nuove ospedalizzazioni. Gli ex malati di Covid hanno sofferto problemi di salute che hanno colpito piu' spesso vari organi: dal cuore ai reni, al cervello. Gli ex malati di influenza pesante hanno invece mostrato complicanze molto durature sui polmoni.