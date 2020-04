NON TROVATE LE MASCHERINE? FATELE A CASA! – IL TUTORIAL DEL CHIRURGO GENERALE USA JEROME ADAMS: SI PUÒ USARE UNA MAGLIETTA, UN ASCIUGAMANO O UNA BANDANA – BASTANO 45 SECONDI E NON SERVE CUCIRE NIENTE, BASTA PIEGARE IL TESSUTO E... – VIDEO

Da www.corriere.it

mascherina artigianale il tutorial del vice ammiraglio usa jerome adams

Jerome Adams, il chirurgo generale Usa, ossia il capo esecutivo dello United States Public Health Service Commissioned Corps e il portavoce delle questioni di salute pubblica all'interno del governo federale, mostra come farsi una mascherina in casa in meno di un minuto. Si può usare una maglietta, un asciugamano o una bandana. E infine degli elastici.

