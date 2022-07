2 lug 2022 16:46

LA NOTIZIA CHE NON AVREMMO MAI VOLUTO DARVI: NON DOVETE MANGIARE LA PUNTA DI CIOCCOLATO DEL CORNETTO! – UN CHIMICO DELL’UNIVERSITÀ DI UTRECHT HA SCOPERTO CHE L'ESTREMITÀ FINALE DEL CONO GELATO È RISCHIOSA PER LA SALUTE – IL MOTIVO È L’IDROGENAZIONE, IL PROCESSO CHIMICO CHE PERMETTE AL CIOCCOLATO DI RIMANERE SOLIDO E NON SCIOGLIERSI. SOLO CHE TRASFORMA I GRASSI INSATURI IN SATURI, E…