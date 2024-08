LA NUOVA PANDEMIA AVANZA A PASSO DI SCIMMIA – DOPO IL PRIMO CASO IN EUROPA DELLA NUOVA VARIANTE DEL VAIOLO DELLE SCIMMIE, SEGNALATO IN SVEZIA, L’OMS ESORTA I PAESI DEL VECCHIO CONTINENTE A MIGLIORARE I CONTROLLI PER INDIVIDUARE NUOVI CASI – MA QUANTO DOBBIAMO PREOCCUPARCI? IL NUOVO “CEPPO” DEL VIRUS, PIÙ LETALE E CONTAGIOSO DEI PRECEDENTI, SI DIFFONDE NON SOLO CON I RAPPORTI SESSUALI MA ANCHE CON IL CONTATTO FISICO E LO SCAMBIO DI SALIVA. E INFETTA ANCHE I BAMBINI – QUALI SONO I SINTOMI E QUALI LE POSSIBILI CURE: DOMANDE E RISPOSTE

Estratto dell’articolo di Cristina Marrone per www.corriere.it

Vaiolo delle scimmie

Dopo il primo caso in Europa segnalato in Svezia della nuova variante di Mpox, conosciuto anche come vaiolo delle scimmie, il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge, ha esortato i Paesi europei a migliorare i controlli per individuare nuovi casi.

[…] Kluge ha invitato i Paesi a fornire «consigli di salute pubblica» e a rafforzare l'accesso ai vaccini e agli antivirali. «Non da ultimo, esorto i governi, le autorità sanitarie e il pubblico in generale a non stigmatizzare o discriminare qualsiasi persona o comunità colpita dal vaiolo», ha aggiunto.

«È importante potenziare i test diagnostici: attualmente i test sierologici permettono di escludere l'infezione, ma abbiamo bisogno di test diretti per valutare l'infezione acuta» avverte il professor Francesco Broccolo, microbiologo dell'Università del Salento.

Vaiolo delle scimmie

A due giorni dalla dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale (PHEIC) da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità l'allerta si è alzata in tutto il mondo.

Il Pakistan ha segnalato tre nuovi casi di Mpox mentre la Cina ha rafforzato i controlli sulle persone e sulle merci che potrebbero essere state in contatto con Mpox.

Che cosa è l'Mpox? E cos'è il ceppo «Clade I»?

Mpox, malattia infettiva precedentemente nota come vaiolo delle scimmie, è stata individuata per la prima volta nell'uomo nella Repubblica Democratica del Congo nel 1970. Esistono due sottotipi del virus: il clade I e il clade II. Il clade I, più letale, è endemico da decenni nel bacino del Congo, in Africa centrale. Il clade II, meno grave, è stato nel frattempo endemico in alcune parti dell'Africa occidentale.

Vaiolo delle scimmie

[…] Il virus è salito alla ribalta nel maggio 2022, quando un nuovo ceppo meno letale chiamato clade IIb si è diffuso in tutto il mondo, colpendo soprattutto uomini gay e bisessuali. Nel luglio 2022 l'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica internazionale che è durata fino al maggio 2023.

[…] Secondo l'Oms, tra gennaio 2022 e giugno 2024 sono stati registrati 208 decessi e più di 99.000 casi di mpox in 116 Paesi. I casi di quell'epidemia sono crollati dopo una campagna per distribuire i vaccini: tuttavia il virus resta endemico nelle zone dove i vaccini non sono disponibili.

Quanti sono i morti? E perché muoiono anche bambini?

Vaiolo delle scimmie

Solo in Congo quest'anno sono stati segnalati oltre 15.600 casi e 537 decessi, superando il totale dello scorso anno. La maggior parte dei decessi in Congo ha riguardato bambini sotto i 15 anni e questo indica che le modalità di trasmissione della malattia potrebbero essere cambiate.

Il nuovo ceppo «Clade Ib», più letale

A differenza dell'epidemia globale del 2022, l'ultima ondata è stata guidata dal clade I, più letale, e dalla sua nuova variante mutata. Il nuovo ceppo, chiamato clade Ib, è stato individuato per la prima volta tra prostitute nella remota città mineraria di Kamituga, nella provincia del Sud Kivu della Repubblica democratica del Congo.

A differenza dei precedenti focolai nel Paese centroafricano, il nuovo ceppo è stato in parte trasmesso per via sessuale, anche tra eterosessuali, hanno dichiarato i ricercatori. «Il nuovo ceppo è stato identificato nel 30% di campioni prelevati da uomini dediti alla prostituzione e si pensa che il serbatoio siano animali locali del Congo» commenta il professor Francesco Broccolo.

Vaiolo delle scimmie

È stata infatti registrata anche la diffusione attraverso contatti non sessuali tra persone, compresi i bambini che giocano insieme a scuola o da genitori che tengono in braccio i bambini.

Il fatto che il nuovo ceppo causi una malattia più grave ha spinto l'Oms a lanciare l'allarme: i funzionari sperano di contenere l'epidemia prima che si diffonda in altri continenti.

Come si trasmette il virus Mpox? Come ci si contagia?

Indipendentemente dal tipo, il virus Mpox può diffondersi a chiunque attraverso il contatto personale ravvicinato, tra cui:

VAIOLO DELLE SCIMMIE

- contatto diretto pelle a pelle con eruzioni cutanee da Mpox

- contatto con saliva, secrezioni delle vie respiratorie superiori (muco e moccio) e fluidi corporei o lesioni attorno all'ano, al retto o alla vagina di persone con Mpox

- le donne incinte con Mpox possono trasmettere il virus al feto durante la gravidanza o al neonato durante o dopo il parto

- sesso orale, vaginale o anale

- abbracci, massaggi e baci

- contatto di oggetti, tessuti o superfici che non sono state disinfettate dopo l'uso da parte di persone affette da Mpox […]

pustole vaiolo delle scimmie

Il virus potrebbe anche trasmettersi tramite goccioline respiratorie quando le persone hanno un contatto ravvicinato, tuttavia questa forma di trasmissione è rara.

Secondo i CDC americani alcune persone potrebbero diffondere l'Mpox prima di sviluppare i sintomi e il rischio persiste finché l'eruzione cutanea non guarisce e non si forma un nuovo strato di pelle. «Il nuovo ceppo, molto virulento - avverte Broccolo - ha la capacità di trasmettersi non solo sessualmente con rapporti anali, ma anche attraverso le superfici, infettando anche i bambini».

Quali sono i sintomi? Come posso capire di averlo contratto?

vaccino contro il vaiolo delle scimmie

I sintomi di Mpox tendono a comparire da sei a 13 giorni dopo l'infezione, anche se a volte possono volerci fino a 21 gioni per manifestarsi. I sintomi comprendono di solito febbre, intenso mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena e debolezza generale. I segni più frequenti sono linfonodi ingrossati ed eruzioni o lesioni cutanee.

vaiolo delle scimmie

L’eruzione cutanea si manifesta entro tre giorni dalla comparsa della febbre. Le lesioni possono essere piatte o leggermente rialzate, piene di liquido limpido o giallastro; possono formare croste, seccarsi e cadere. L’eruzione cutanea tende a concentrarsi su viso, palmo delle mani e pianta dei piedi, ma può comparire anche sulla bocca, nella zona perigenitale e sugli occhi.

I sintomi durano da 2 a 4 settimane e nella maggior parte dei casi scompaiono spontaneamente, senza trattamenti. Nei bambini piccoli l'eruzione cutanea può essere spesso confusa con il morbillo o la varicella.

Come si cura? Quali sono le terapie?

new york fila per il vaccino contro il vaiolo delle scimmie

Come accennato qui sopra, la maggior parte delle infezioni da Mpox guarisce da sola, senza bisogno di cure specifiche, con sintomi che durano in genere da due a quattro settimane.

Gli esperti sanitari raccomandano comunque di trattare i sintomi dei pazienti per alleviare il dolore e prevenire eventuali complicazioni. Alcuni trattamenti sviluppati per curare il vaiolo, virus strettamente correlato a Mpox, sembrano efficaci anche contro il vaiolo delle scimmie.

I farmaci antivirali (tecovirimat, cidofovir) sono disponibili come unico trattamento per accelerare la guarigione, anche se la loro reale efficacia è ancora in fase di studio.

[…]

vaccino imvanex vaiolo delle scimmie

Quanto è diffuso?

Secondo i dati dell'Oms, nella prima metà di quest'anno sono stati segnalati più casi di Mpox che in tutto il 2023. Tra il gennaio 2022 e il 4 agosto, ci sono stati 38.465 casi di mpox e 1.456 decessi in Africa. La maggior parte dei casi recenti si è verificata nella Repubblica Democratica del Congo.

Ma nell'ultimo mese, Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda hanno segnalato i loro primi casi di Mpox. Secondo l'OMS, il clade Ib è stato rilevato in tutti e quattro i Paesi, nessuno dei quali, finora ha riportato decessi.

VAIOLO DELLE SCIMMIE

Esiste un vaccino? A chi è raccomandato?

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e i CDC americani, al momento non c'è un vero allarme a livello mondiale e il rischio di propagazione dell'infezione in Europa e negli Stati Uniti è molto basso, tuttavia ci sono alcune persone più a rischio a cui può essere raccomandato il vaccino. […]

Vaiolo delle scimmie