NUOVO RECORD DI MORTI (CON, DI, FATE VOI) CORONAVIRUS: 368 IN UN GIORNO (IERI ERANO 175). LO STESSO NUMERO DI PERSONE GUARITE (369), MENTRE I CONTAGIATI ACCERTATI SALGONO DI 2.853 UNITÀ, SUPERANDO I 20MILA ''ATTIVI'' (TOTALI DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA SONO 27.747) - I NUMERI REGIONE PER REGIONE

CORONAVIRUS: 1.809 LE VITTIME, 368 IN UN SOLO GIORNO

(ANSA) - Sono arrivate a 1.809 le vittime del coronavirus in Italia. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. In un solo giorno c'è stato un aumento di 368 morti. Sabato l'aumento era stato di 175.

CORONAVIRUS: BORRELLI,2.335 I GUARITI, 369 PIÙ DI IERI

ANGELO BORRELLI

(ANSA) - Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

CORONAVIRUS: SUPERATI 20MILA MALATI, 2.853 PIÙ DI IERI

(ANSA) - Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Complessivamente il numero di casi totali di contagio è di 24.747 persone. Un numero che include le 20.603 persone attualmente positive, i 2.335 pazienti guariti e le 1809 persone decedute.

Scendendo nel dettaglio attualmente sono 9663 le persone ricoverate negli ospedali italiani con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata, 1672 i pazienti in terapia intensiva, 9268 quelli in isolamento domiciliare. Sono 124.899 i tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti attualmente positivi regione per regione

Secondo i dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 risulta così ripartito di regione in regione:

10.043 in Lombardia

2741 in Emilia Romagna

1989 in Veneto

1087 nelle Marche

1030 in Piemonte

763 in Toscana

493 in Liguria

566 in Trentino Alto-Adige

396 nel Lazio

316 in Friuli Venezia Giulia

296 in Campania

212 in Puglia

179 in Sicilia

128 in Abruzzo

139 in Umbria

66 in Calabria

75 in Sardegna

56 in Valle d’Aosta

17 in Molise

11 in Basilicata