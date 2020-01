23 gen 2020 18:36

OCCHIO A CIO' CHE BEVETE! IL 5% DEI CASI DI TUMORE ALLA VESCICA IN EUROPA SAREBBE COLLEGATO A PRODOTTI CHIMICI PRESENTI NELL'ACQUA DI RUBINETTO - DA UNO STUDIO PUBBLICATO SU “ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES” EMERGE CHE CONCENTRAZIONI MASSIME DEI CONTAMINANTI HANNO SUPERATO IL LIMITE DI 100 MICROGRAMMI PER LITRO IN 9 PAESI, INCLUSA L'ITALIA – ELEMENTI DA TENERE D'OCCHIO