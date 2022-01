OMICRON STARS & STRIPES - NELLA SOLA GIORNATA DI IERI I CASI DI CONTAGIO DA COVID NEGLI STATI UNITI SONO STATI OLTRE UN MILIONE, IL DOPPIO RISPETTO A QUATTRO GIORNI FA E IL QUADRUPLO IN POCO PIÙ DI UNA SETTIMANA - I NUMERI POTREBBERO ESSERE PERSINO SOTTOSTIMATI, NON TENENDO CONTO DEI TANTISSIMI AMERICANI CHE ORAMAI SI AFFIDANO AI TEST ANTI COVID FAI DA TE - DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA NEGLI USA I CONTAGI SONO OLTRE 56 MILIONI E LE VITTIME DEL VIRUS QUASI 830 MILA…

tamponi a new york

(ANSA) - Uno tsunami Omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo in poco più di una settimana. I drammatici dati sono della Johns Hopkins University, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg che spiega come i numeri potrebbero essere persino sottostimati, non tenendo conto dei tantissimi americani che oramai si affidano ai test anti Covid fai da te utilizzati in casa. Dall'inizio della pandemia negli Usa i contagi sono oltre 56 milioni e le vittime del virus quasi 830 mila. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane.

coronavirus covid usa