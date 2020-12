3 dic 2020 08:18

E ORA FUOCO AI “CANNONI” - DOPO 50 ANNI L'ONU RIMUOVE LA CANNABIS DAL CATALOGO DELLE SOSTANZE NOCIVE: FINORA ERA NELLA STESSA LISTA DELL'EROINA E DELLA COCAINA - SONO STATE RICONOSCIUTE LE PROPRIETÀ CURATIVE, COME CERTIFICATO ANCHE DALL’OMS - IL PROVVEDIMENTO NON AVRÀ (PER ORA) RIPERCUSSIONI AUTOMATICHE SUI CONTROLLI, PERCHÉ I GOVERNI AVRANNO ANCORA GIURISDIZIONE SU COME CLASSIFICARE LA CANNABIS…