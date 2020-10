Dalla rassegna stampa di ''Epr Comunicazione''

Una variante del coronavirus che ha avuto origine dai lavoratori agricoli spagnoli si è diffusa rapidamente in gran parte dell'Europa a partire dall'estate, e ora rappresenta la maggior parte dei nuovi casi di Covid-19 in diversi paesi - e più dell'80% nel Regno Unito.

Un team internazionale di scienziati che ha seguito il virus attraverso le sue mutazioni genetiche ha descritto la straordinaria diffusione della variante, chiamata 20A.EU1, in un documento di ricerca che sarà pubblicato oggi – riporta il FT.

Il loro lavoro suggerisce che le persone di ritorno dalle vacanze in Spagna hanno giocato un ruolo chiave nella trasmissione del virus in tutta Europa, sollevando la questione se la seconda ondata che sta spazzando il continente avrebbe potuto essere ridotta migliorando i controlli negli aeroporti e in altri hub di trasporto.

Poiché ogni variante ha una propria firma genetica, è possibile risalire al luogo di origine.

"Dalla diffusione di 20A.EU1, sembra chiaro che le misure di prevenzione del virus in atto spesso non sono state sufficienti a fermare la trasmissione delle varianti introdotte quest'estate", ha detto Emma Hodcroft, una genetista evoluzionista dell'Università di Basilea e autrice principale dello studio che deve ancora essere pubblicato su una rivista peer-reviewed.

I team scientifici in Svizzera e Spagna si stanno affrettando ad esaminare il comportamento della variante per stabilire se può essere più letale o più contagiosa di altri ceppi.

Il dottor Hodcroft ha sottolineato che "non vi sono prove che la diffusione [rapida] della variante sia dovuta a una mutazione che aumenta la trasmissione o influisce sul risultato clinico".

Ma ha sottolineato che 20A.EU1 è diverso da qualsiasi versione di virus Covid-19 che aveva incontrato in precedenza. "Non ho visto alcuna variante con questo tipo di dinamica per tutto il tempo che ho osservato le sequenze genomiche del coronavirus in Europa", ha detto.

In particolare, i team stanno lavorando con i laboratori di virologia per stabilire se 20A.EU1 porta una particolare mutazione, nella "proteina spike" che il virus usa per entrare nelle cellule umane, che potrebbe alterarne il comportamento.

Tutti i virus sviluppano mutazioni - cambiamenti nelle singole lettere del loro codice genetico - che possono raggrupparsi in nuove varianti e ceppi. Un'altra mutazione in Sars-Cov-2, chiamata D614G, è stata identificata che si ritiene renda il virus più contagioso.

Joseph Fauver, un epidemiologo genetico dell'Università di Yale che non è stato coinvolto nella ricerca , ha detto: "Abbiamo bisogno di più studi come questo per trovare mutazioni che sono aumentate ad alta frequenza nella popolazione, e poi vedere se rendono il virus più trasmissibile".

La nuova variante, che ha sei mutazioni genetiche distintive, è emersa tra i lavoratori agricoli del nord-est della Spagna a giugno e si è spostata rapidamente nella popolazione locale, secondo lo studio.

Tanja Stadler, docente di evoluzione computazionale al Politecnico di Zurigo che fa parte del progetto, ha affermato che l'analisi di campioni di virus prelevati in tutta Europa nelle ultime settimane ha dimostrato che derivano da questa stessa variante.

"Possiamo vedere che il virus è stato introdotto più volte in diversi paesi e che molte di queste introduzioni sono andate a diffondersi tra la popolazione", ha detto il Prof. Stadler.

Iñaki Comas, capo del consorzio SeqCovid-Spagna che sta studiando il virus e co-autore dello studio, ha aggiunto: "Una variante, aiutata da un evento iniziale di superdiffusione, può diventare rapidamente prevalente".

I ricercatori hanno concluso che il "comportamento a rischio" dei vacanzieri in Spagna - come l'ignorare le linee guida per l'allontanamento sociale - che "continuano ad impegnarsi in tale comportamento a casa" ha aiutato la diffusione della nuova variante.

La ricerca ha dimostrato che la nuova variante rappresenta più di otto casi su dieci nel Regno Unito, l'80% dei casi in Spagna, il 60% in Irlanda e fino al 40% in Svizzera e Francia.

Le severe misure di blocco all'inizio dell'anno hanno contribuito a tenere sotto controllo l'ondata iniziale di Covid-19, con una sostanziale riduzione dei nuovi casi nel corso dell'estate.

Ma il virus si è diffuso rapidamente in Europa nelle ultime settimane in una rinascita che ha costretto i leader nazionali a introdurre nuove e dolorose restrizioni alle attività social

