16 giu 2020 11:51

PECHINO (21 MILIONI DI ABITANTI) MANDA IN LOCKDOWN INTERI QUARTIERI PER 100 NUOVI CASI IN UNA SETTIMANA: ''LA SITUAZIONE È ESTREMAMENTE GRAVE'' DICE UN PORTAVOCE DEL COMUNE - LA LOMBARDIA NE HA QUASI 300 AL GIORNO E SE NE SBATTE ALLEGRAMENTE. MA FORSE HA RAGIONE VISTO CHE IL NUMERO DI RICOVERI CONTINUA A CALARE E LE TERAPIE INTENSIVE SONO PRATICAMENTE VUOTE