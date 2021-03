IL GOL FANTASMA DI RONALDO E LA TEMPESTA PERFETTA CHE SI PREPARA PER IL MONDIALE IN QATAR: SENZA TECNOLOGIA NON C'È PARITÀ – GARANZINI: ALLA FINE DI MARZO DEL 2021 NON DICO LA VAR MA ALMENO LA GOL-TECHNOLOGY DOVREBBE ESSERE UN DOVERE. LA FIFA LO PREVEDE PER LA FASE FINALE DEL MONDIALE: NON PER LE QUALIFICAZIONI CHE DECIDONO CHI È AMMESSO A PARTECIPARE. È RIDICOLO? CERTO CHE SÌ – VIDEO