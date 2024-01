PERCHÉ MOLTE DONNE INCINTE SPERIMENTANO NAUSEA E VOMITO? UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE HA FINALMENTE SVELATO PERCHÉ IN ALCUNI CASI LE FUTURE MAMME STANNO COSÌ MALE DA DOVER ESSERE RICOVERATE - TUTTA COLPA DI UN ORMONE PRODOTTO DAL FETO: IL LIVELLO DI MALESSERE DIPENDE DA UNA COMBINAZIONE DI…

Perché molte donne incinte sperimentano nausea e vomito? Uno studio scientifico pubblicato su 'Nature' svela la risposta a una domanda che ha tormentato generazioni di mamme. Condotto da esperti dell'università di Cambridge con ricercatori internazionali, il lavoro spiega una volta per tutte il meccanismo per cui si va incontro a nausea e vomito durante la gravidanza, e perché alcune donne, inclusa la principessa di Galles Kate Middleton, stanno male così tanto da dover essere ricoverate in ospedale.

Sotto accusa un ormone prodotto dal feto, una proteina nota come Gdf15. Mentre il livello di malessere sperimentato dipende da una combinazione di quanto ormone viene prodotto dal feto e di quanta esposizione la madre ha avuto a questo ormone prima di rimanere incinta. Le scoperte degli scienziati britannici indicano un potenziale modo per prevenire il disturbo: esporre le madri al Gdf15 prima della gravidanza per rafforzare la loro 'resilienza'.

Per far capire quanto è diffuso il problema, gli esperti riferiscono che ben 7 gravidanze su 10 sono interessate da nausea e vomito. In alcune donne - in un numero che si stima tra 1 e 3 gravidanze su 100 - la problematica può essere grave, può arrivare a rappresentare una minaccia per la vita del feto e della mamma, e richiedere la sostituzione di liquidi per via endovenosa per prevenire livelli pericolosi di disidratazione. La cosiddetta iperemesi gravidica è la causa più comune di ricovero ospedaliero delle donne nei primi tre mesi.

Sebbene esistano alcune terapie per trattare il mal di gravidanza e siano almeno parzialmente efficaci, spesso si ignora o si sottovaluta il disturbo, scelta aggravata dalla paura di usare farmaci col pancione, e questo fa sì che molte donne siano trattate in modo inadeguato.

Gdf15 è prodotto a bassi livelli in tutti i tessuti al di fuori della gravidanza. La sensibilità della madre all'ormone durante il periodo di gestazione è influenzata dalla quantità a cui è stata esposta prima: le donne con livelli normalmente bassi nel sangue hanno un rischio maggiore di sviluppare nausea e vomito gravi in gravidanza. Il team ha scoperto che una rara variante genetica, che espone le donne a un rischio molto maggiore di iperemesi gravidica, era associata proprio a livelli più bassi dell'ormone nel sangue e nei tessuti al di fuori del periodo della gravidanza.

Allo stesso modo, le donne con beta-talassemia, malattia ereditaria del sangue che fa sì che abbiano livelli naturalmente molto elevati di Gdf15, sperimentano poca o nessuna nausea o vomito in gravidanza.

[…]

