Estratto dell'articolo di Naike Rivelli per www.mowmag.com

Sono sette anni che sono in menopausa. La mia è iniziata a precocemente a quarant’anni, […] Nella mia esperienza ho iniziato ad avere le caldane di giorno a 40 anni, da lì sono andata peggiorando finché anche nella notte, tutte le notti a ogni ora, mi sveglio con attacchi di tachicardia in un bagno di sudore.

Tutto questo succede regolarmente come un orologio svizzero ogni notte da ormai più di sette anni. […] So che esistono vari modi per affrontare la menopausa e ci sono varie soluzioni. La più comune e quella più distribuita in assoluto sono gli ormoni sostitutivi. Di questi ormoni ci sono quelli completamente chimici e poi ci sono quelli Bio identici. Io li ho provati entrambi e non ho avuto giovamenti.

Anzi, purtroppo ho avuto ritenzione idrica, nausea, gonfiori e soprattutto non si sono in nessun modo alleviate le mie caldane che, nel mio caso, è il problema principale. Ho preso ogni tipo di integratore esistente al mondo, ho preso integratori suggeriti ad amiche da ginecologi e da endocrinologi e poi sono andata a curiosare online nella ricerca di qualcosa che magari non avessi sentito nominare.

Mi sono imbattuta in un blog internazionale di donne che combattono con i miei sintomi ed è uscito fuori che una lista di cinque prodotti più quotati (parlo di integratori naturali) e ho scelto uno da provare. Questo prodotto naturale a me ha fatto molto bene e mi ha aiutato per alleviare la sudorazione, ma non levandola del tutto. Con la terapia della cannabis terapeutica prescrittami dal Cannabis Medical Center e presa in farmacia, invece, sono riuscita a combattere l’insonnia. Quindi tra una caldana e un’altra adesso con questa terapia di cannabis naturale riesco a dormire un paio d’ore in più. Ci tengo a sottolineare che io di mio sono intollerante ai sonniferi.

Ci tengo inoltre a sottolineare che la menopausa è una cosa naturale come le mestruazione, però mi sono accorta, facendo uno studio approfondito, che oggi come oggi sono molto di più le donne che entrano in menopausa precoce di quelle che entravano in menopausa come le nostre mamme e nonne. Questa è una condizione terrificante, perché la menopausa comporta vari scompensi e comporta anche l’invecchiamento del fisico, l’invecchiamento dei genitali, l’invecchiamento della pelle, la mancanza della libido e quindi è molto importante cercare in qualche modo, se la menopausa è molto precoce, di combatterla.

La cosa terribile, purtroppo, è che per ogni donna, ripeto, è tutto molto personale, quindi uno va da un ginecologo, va da un endocrinologo, va online, ma poi deve fare delle prove con ormoni che creano scompensi, magari mollarli, magari trovare un altro ginecologo, insomma è il Far West della menopausa.

[…] a tutte le mie sorelle e altre madri là fuori che combattono con la premenopausa e con la menopausa vi invito a farvi forza e coraggio e a non mollare. Ma anche a provare le varie strade finché non trovate la soluzione a voi più idonea. Io ho trovato degli aiuti importanti, ma la soluzione ancora non l’ho trovata. […]

