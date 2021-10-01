(ANSA) - La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini.
PICCOLO E VACCINATO - PFIZER HA CHIESTO ALLA “FOOD AND DRUG ADMINISTRATION” STATUNITENSE DI AUTORIZZARE IL SUO VACCINO PER LA FASCIA D'ETÀ TRA I 5 E GLI 11 ANNI - LA RICHIESTA RIGUARDA CIRCA 28 MILIONI DI BAMBINI AMERICANI…-
(ANSA) - La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini.
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
IL VACCINO CONTRO LA MALARIA DOVREBBE FARCI CAPIRE CHE SIAMO CIRCONDATI DA STRONZETTI UN PO' CHOOSY - L'OMS FESTEGGIA LA SCOPERTA, EPPURE NEI TEST L'EFFICACIA È DI CIRCA IL 50% CONTRO LA MALATTIA GRAVE NEL PRIMO ANNO: SIGNIFICA COMUNQUE CHE SI SALVEREBBERO 23 MILA BAMBINI ALL'ANNO - NOI CHE CI SIAMO IMPROVVISATI VIROLOGI DA UN ANNO E MEZZO E CI LAMENTIAMO DEL 94, 95, 97% DEL VACCINO ANTI-COVID, NON CI VERGOGNIAMO NEMMENO UN PO'?