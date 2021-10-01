PICCOLO E VACCINATO - PFIZER HA CHIESTO ALLA “FOOD AND DRUG ADMINISTRATION” STATUNITENSE DI AUTORIZZARE IL SUO VACCINO PER LA FASCIA D'ETÀ TRA I 5 E GLI 11 ANNI - LA RICHIESTA RIGUARDA CIRCA 28 MILIONI DI BAMBINI AMERICANI…

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 (ANSA) - La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini.

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