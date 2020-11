30 nov 2020 19:18

LE PIGNE IN CULO DEL POLITICAMENTE CORRETTO - GIOVANNI SALLUSTI: ''IL COMUNE PUGLIESE DI MARTANO LANCIA UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE: 'NON VI CHIEDIAMO DI METTERE UNA PIGNA IN CULO, SOLO UNA MASCHERINA DAVANTI A NASO E BOCCA'. E L’ARCIGAY RIESCE A SCOVARE L'OMOFOBIA, PARLANDO DI 'DENIGRAZIONE DI CHI PRATICA IL SESSO ANALE' (CHE NON RISULTA ESCLUSIVA DELL’OMOSESSUALE, FORSE VOGLIONO INTERCETTARE ANCHE L’INDIGNAZIONE DEGLI ETERO SODOMITI)''