25 ago 2022 09:04

LA PILLOLA DELLA FELICITÀ – C’È UNA NUOVA SPERANZA PER CHI SOFFRE DI DEPRESSIONE. LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION HA APPROVATO UN NUOVO FARMACO CHE PROMETTE DI MIGLIORARE L’UMORE IN SETTE GIORNI: SI TRATTA DI UNA COMPRESSA A RILASCIO PROLUNGATO CHE CONTIENE DESTROMETORFANO E BUPROPIONE, HA MENO EFFETTI COLLATERALI E…