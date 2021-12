PILLOLE DI OTTIMISMO – L'ANNUNCIO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AIFA, NICOLA MAGRINI: “LE DUE PILLOLE ANTI-COVID ARRIVERANNO A FINE GENNAIO 2022” – POI INVITA A VACCINARE I PIÙ PICCOLI: “SEBBENE L'INFEZIONE COVID ABBIA UN DECORSO PIÙ BENIGNO TRA I BAMBINI, IN ALCUNI CASI PUÒ SVILUPPARE CONSEGUENZE GRAVI SIA A BREVE CHE A LUNGO TERMINE..."

Le due pillole antivirali, il molnupiravir (Merck) e il paxlovid (Pfizer), «saranno disponibili in Italia a partire da fine gennaio 2022». Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, in audizione in videoconferenza in commissione Igiene e Sanità del Senato.

«Il molnupivarir, per cui c'è stata una successiva comunicazione nello studio finale di una riduzione del 30% dell'effetto inizialmente dichiarato, ha avuto una valutazione preliminare positiva ed è stata data per un approvigionamento del farmaco, ma l'approvazione del dossier avverrà sull'analisi dell'aggiornamento», ha precisato Magrini e sulla pillola di Pfizer che, ha ricordato, ha «un'efficacia dell'89% nella riduzione delle ospedalizzazioni» la valutazione «dello studio finale è in corso, ma si va verso l'approvigionamento».

Sempre in occasione della commissione Igiene e Salute del Senato, Nicol Magrini, ha fatto il punto sul vaccino per la fascia 5-11 anni. L'infezione da Covid sui bambini può avere conseguenze gravi sia nel breve periodo che nel lungo.

«Sebbene l'infezione Covid abbia un decorso più benigno tra i bambini, in alcuni casi può sviluppare conseguenze gravi sia a breve che a lungo termine, ad esempio la sindrome multisistemica che può portare al ricovero in intensiva. Lo studio registrativo sui vaccini mostra l'elevato livello di efficacia del vaccino e ci sono benefici anche di altra natura come la possibilità di frequentare la scuola. Sulla base di ciò la commissione Cts Aifa ha approvato il vaccino per questa fascia nell'uso esclusivo della formulazione pediatrica». Queste le parole del direttore generale Aifa in merito all'approvazione del vaccino anche per la fascia di età dai 5 agli 11 anni.

«Per ulteriori dosi booster si prenderanno in considerazione tutte le evidenze scientifiche rispetto anche al declino dell'immunità, su cui sono in corso vari studi. Il modello teorico può essere quello della vaccinazione antinfluenzale con richiami annuali». Così il direttore generale Aifa, Nicola Magrini, ha proseguito riferendosi quindi alla vaccinazione per la fascia 5-11 anni, «vanno resi prioritari i bimbi più fragili, ma la vaccinazione è intesa per tutta la fascia 5-11 anni».