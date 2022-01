PILLOLE DI OTTIMISMO - L’AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO HA AUTORIZZATO IL FARMACO ANTI-COVID PAXLOVID, DI PFIZER - L’EMA HA RACCOMANDATO DI UTILIZZARLO PER IL TRATTAMENTO DEL COVID NEGLI ADULTI CHE NON NECESSITANO DI OSSIGENO SUPPLEMENTARE, CON IL RISCHIO PERÒ CHE LA MALATTIA DIVENTI GRAVE…

(LaPresse) - Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale alla pillola anti-Covid Paxlovid di Pfizer.

Il comitato - scrive l'agenzia europea per i medicinali in una nota - ha raccomandato di autorizzare Paxlovid per il trattamento del Covid-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad aumentato rischio che la malattia diventi grave.

Paxlovid è il primo medicinale antivirale da somministrare per via orale raccomandato nell'Ue per il trattamento del Covid-19. Contiene due principi attivi, PF-07321332 e ritonavir, in due compresse diverse. PF-07321332 agisce riducendo la capacità del virus di moltiplicarsi nell'organismo mentre ritonavir prolunga l'azione di PF-07321332 consentendogli di rimanere più a lungo nell'organismo a livelli che influenzano la moltiplicazione del virus.

