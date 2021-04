PREPARIAMOCI A UNA VITA DA INOCULATI - L'ANNUNCIO DI PFIZER: "PROBABILMENTE SERVIRA' UNA TERZA DOSE" - ALLO STUDIO UN ULTERIORE RICHIAMO PER ALLUNGARE LA PROTEZIONE ED ESTENDERLA ALLE VARIANTI - SARA' SOMMINISTRATO DAI 6 AI 12 MESI DOPO L'ATTUALE VACCINO - SECONDO L'AZIENDA AMERICANA "E' POSSIBILE CHE SIA NECESSARIO IMMUNIZZARSI OGNI ANNO"

Dagotraduzione dal Dailymail.com

Il Ceo della Pfizer

L'amministratore delegato della Pfizer Inc, Albert Bourla, ha detto che «probabilmente» ci sarà bisogno di una terza dose del vaccino Covid-19. Il richiamo, ha continuato Bourla ospite alla Cnbc per una tavola rotonda, dovrà essere somministrato da 6 a 12 mesi dopo la seconda dose.

Secondo il rappresentante legale della Pfizer, è possibile che sia necessario poi effettuare un richiamo annuale del vaccino. «Ci sono vaccini, come quello contro la poliomielite, per cui una dose è sufficiente... e altri, come quello contro l'influenza, di cui si ha bisogno ogni anno», ha detto. «Il virus Covid assomiglia più al virus dell'influenza che al virus della poliomielite».

Vaccino

Secondo i più recenti studi clinici, il vaccino Pfizer ha una copertura del 90% a sei mesi dalla seconda somministrazione. Ma è necessario raccogliere più dati per determinare se la protezione dura più a lungo. «È estremamente importante proteggere il gruppo di persone più suscettibili al virus».

Giovedì scorso, il dottor David Kessler, responsabile Covid dell'amministrazione Biden, ha dichiarato che gli americani devono aspettarsi di ricevere altri richiami, soprattutto per via delle varianti in circolazione. «Stiamo studiando la durata della risposta anticorpale», ha detto durante la testimonianza davanti alla sottocommissione House Select sulla risposta al coronavirus.

Il coronavirus negli Usa

Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno iniziato a studiare la possibilità di una terza dose del loro vaccino alla fine di febbraio. Il terzo di richiamo ha lo scopo di proteggere da varianti future, che potrebbero essere più efficaci ad eludere gli anticorpi dal vaccino rispetto ai precedenti ceppi del virus.

Per sperimentare la soluzione, verrà somministrata la terza dose a 144 volontari, principalmente quelli che hanno partecipato ai test statunitensi nella fase iniziale del vaccino lo scorso anno.

Popolazione vaccinata negli Usa

Il vaccino utilizza una parte del codice genetico dell'agente patogeno chiamato RNA messaggero, o mRNA, per indurre il corpo a riconoscere il coronavirus e ad attaccarlo se una persona viene infettata. È stato autorizzato per l'uso in emergenza dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti dopo che uno studio clinico su 44.000 volontari ha rilevato che l'iniezione era efficace al 95% nel prevenire il Covid-19 sintomatico.

Attualmente, più di 123,9 milioni di americani - ovvero il 37,3% della popolazione - hanno ricevuto almeno una dose, e più di 76,6 milioni di americani - il 23,1% della popolazione - sono stati completamente immunizzati. Ogni giorno vengono vaccinate una media di oltre tre milioni di persone. Ma l'attuale regime a due dosi ha prodotto una risposta immunitaria più debole contro la variante sudafricana.

vaccino pfizer

Per il nuovo studio, i ricercatori esamineranno i volontari dopo l'iniezione della terza dose una settimana dopo e un mese dopo per vedere se hanno sviluppato anticorpi neutralizzanti. Gli anticorpi neutralizzanti non solo uccidono i virus invasori, ma impediscono loro di entrare e infettare le cellule.

A marzo, anche Moderna e il National Institutes of Health hanno anche iniziato a testare un terzo richiamo come strategia contro la variante sudafricana, con la speranza di renderlo disponibile nell'autunno del 2021.

VACCINO PFIZER 1 Popolazione vaccinata negli Usa