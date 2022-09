QUAL È IL MODO MIGLIORE PER MANTENERE IL CERVELLO IN SALUTE MENTRE INVECCHIAMO? ESISTONO INNUMEREVOLI STUDI CHE DESCRIVONO IN DETTAGLIO I MODI PER PREVENIRE IL DECLINO COGNITIVO, MA UN TEAM DI RICERCATORI NORVEGESI HA TROVATO IL MODO DI RIASSUMERE IL TUTTO CON TRE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI: ESERCIZIO FISICO, SOCIALITÀ E NUOVI HOBBY…

Qual è il modo migliore per mantenere il cervello in salute mentre invecchiamo? Esistono innumerevoli studi che descrivono in dettaglio i modi per prevenire il declino cognitivo. Ma un team del Dipartimento di Psicologia dell'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU) è riuscito a riassumere il tutto con tre semplici raccomandazioni: esercizio fisico, socialità e hobby.

Attività fisica

È risaputo che passare tutto il giorno sul divano non è salutare per il corpo, ma anche per la salute del cervello. «Uno stile di vita attivo aiuta a sviluppare il sistema nervoso centrale e a contrastare l'invecchiamento del cervello» secondo gli autori dello studio. Fai del tuo meglio per fare almeno un piccolo movimento ogni giorno. Anche se fai un lavoro sedentario che richiede molto tempo seduto, muoviti ogni ora almeno per pochi minuti.

Socialità

Alcune persone sono naturalmente più socievoli di altre, ma i ricercatori sottolineano che nessuno è un'isola. Anche se preferisci una serata tranquilla piuttosto che partecipare a una festa, sforzati di rimanere in contatto con le persone a cui tieni. I nostri cervelli si sviluppano grazie alle interazioni e alle connessioni sociali.

Continua ad imparare e creati nuovi hobby

Mantenere il cervello attivo aiuta. Prendi in considerazione l'idea di dedicarti a un nuovo hobby o di apprendere una nuova abilità. Forse la cosa più importante è, però, non forzarlo; trova qualcosa che ti appassiona davvero. Non è mai troppo tardi nella vita per imparare qualcosa di nuovo!

