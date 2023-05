LA QUALITA' DELLA VITA SI DECIDE A TAVOLA – BASTA SEGUIRE POCHE REGOLE ALIMENTARI PER CAMPARE MOLTO DI PIÙ. ANCHE DOPO LA MEZZA ETÀ È POSSIBILE PROLUNGARE L'ASPETTATIVA DI VITA DI 10 ANNI MANGIANDO (UN PO’) MENO MA MEGLIO - COSA? PESCE TUTTI I GIORNI, NOCI, UOVA (MA NON TROPPE) E LEGUMI. PER VIVERE DI PIÙ BISOGNA RIDURRE GLI ZUCCHERI E I FORMAGGI - MAI CENARE DOPO LE 20 E LASCIARE UNA FINESTRA TEMPORALE DI 12 ORE TRA LA CENA E LA COLAZIONE...

Estratto dell'articolo di Valeria Braghieri per “il Giornale”

alimentazione e salute 9

Secondo noi è stata una delle notizie più belle della giornata di ieri. Principalmente perché ci dice che anche se si inizia a migliorare la propria dieta solo dopo la mezza età (quindi decisamente tardino), si può comunque aggiungere un decennio o più alla propria aspettativa di vita.

E poi perché questo miracoloso regime contempla un sacco di cose che temevamo di dover escludere. Il modo in cui gli scienziati si sono procurati le informazioni è parecchio rassicurante: hanno analizzato le abitudini alimentari e lo stile di vita dei centenari. […]

alimentazione e salute 6

Sembra infatti che la durata della vita di ognuno sia attribuibile alla genetica solo per il 25%, tutto il resto lo si deve a dieta, ambiente, esercizio fisico e, in pratica, allo stile di vita, appunto. Spiando la tavola apparecchiata per la longevità, a stupirci come prima cosa sono le noci, chi avrebbe mai attribuito tutto questo potere ai gherigli? […]

alimentazione e salute 7

Altra scoperta galvanizzante: i centenari bevono caffè. Pare metta al riparo da demenza e morbo di Parkinson e addirittura, nei soggetti diabetici, ridurrebbe l’incidenza di mortalità del 18%-20% per le malattie cardiovascolari. Sdoganate, anzi raccomandate, le adorabili uova: dalle due alle quattro alla settimana. […]

alimentazione e salute 4

Nessuna buona nuova invece per zuccheri aggiunti e formaggi stagionati e latticini: i primi vanno ridotti all’osso, i secondi pure, gli ultimi vanno mantenuti nella dieta per l’apporto di calcio ma con parsimonia e comunque andrebbero consumati scremati. Se volete saperlo, ma non vi piacerà, alcuni dei centenari presi in considerazione, sostituiscono un bicchiere di latte con una tazza di cavolo cotto.

Bisognerebbe mangiare pesce tutti i giorni (fino a 85 grammi, per l’esattezza) e il massimo sarebbe sceglierlo tra sardine, acciughe e merluzzo. Così come ogni giorno è indispensabile consumare legumi cotti […]

alimentazione e salute 3

In generale, mangiate meno! E cercate di farlo nell’arco temporale delle dodici ore che vanno dalle 8 di mattina a un po’ prima delle 20 di sera. C’è un motivo se a un certo punto della giornata la luce smette e c’è un motivo se si dice «andare a letto con le galline». Loro, i più longevi del mondo, si regolano così, con la natura verrebbe da dire. Le informazioni le avete, a voi la scelta.

alimentazione e salute 12