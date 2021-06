QUANDO VI DICONO CHE SIETE DEI COGLIONI C'È UNA RAGIONE SCIENTIFICA - ESISTE UN NESSO CHE NEGLI UOMINI LEGA CERVELLO E TESTICOLI: HANNO IN COMUNE IL MAGGIOR NUMERO DI PROTEINE RISPETTO A OGNI ALTRO ORGANO, SECONDO UNA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DI AVEIRO E PORTO - ENTRAMBE LE PARTI DEL CORPO INFATTI CONSUMANO GRANDI QUANTITÀ DI "CARBURANTE": UNA PER ELABORARE I PENSIERI, L'ALTRA PER...

(ANSA) C'è un nesso che negli esseri umani lega cervello e testicoli: hanno in comune il maggior numero di proteine rispetto a ogni altro organo. Lo spiegano i ricercatori dell'Università di Aveiro e Porto sulla rivista Royal Society Open Biology, dove descrivono la somiglianza delle proteine nei tessuti.

Analizzando le proteine prodotte dalle diverse parti del corpo, hanno visto che è proprio tra quelle di cervello e testicoli che si ha il maggior tasso di somiglianza, ben 13.442. Il che suggerisce che questi due organi condividano il più alto numero di geni rispetto agli altri organi.

La maggior parte delle proteine in comune sono coinvolte nello sviluppo del tessuto e nelle comunicazioni. Un risultato che non sorprende, secondo gli studiosi, se si considera che le proteine di cervello e testicoli consumano grandi quantità di 'carburante' - uno per elaborare i pensieri, l'altro per produrre milioni di spermatozoi ogni giorno.

Le cellule dei testicoli e dei nervi sono inoltre coinvolte nel muovere il materiale creato al loro interno verso l'esterno. Secondo i ricercatori potrebbe esserci una ragione per questa somiglianza nelle loro proteine: precedenti studi hanno infatti mostrato come vi sia un collegamento tra i disturbi cerebrali e le disfunzioni sessuali. Ma per capire meglio le connessioni tra questi due organi, se ve ne sono, serviranno altri studi più approfonditi.

