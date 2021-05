"BACIARSI? È ANCORA PERICOLOSO SE NON SI È VACCINATI" - IL VIROLOGO PREGLIASCO A "UN GIORNO DA PECORA" RISCRIVE APPROCCI, FLIRT E PALPATINE AI TEMPI DEL COVID: "ABBRACCIARSI SI PUÒ, MAGARI CON UNA TECNICA SPECIALE, SCHIVANDO UN PO’ IL VISO... IL COPRIFUOCO LO SPOSTEREI ALLE 23 MA SOLO DAL PRIMO GIUGNO. SI VEDE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL, ANCHE SE…" - VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora"

Se siamo alla fine della pandemia? “Si vede una luce in fondo al tunnel ma non vorrei fosse una macchina che arriva nell'altro senso. È possibile che ci sia un rialzo dei contagi che però non dovrebbe dare troppa incidenza sui casi più gravi. Il rischio rimane, c'è ancora una quota di persone che può contagiare gli altri”.

A parlare è il professor Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

A che ora crede andrebbe fatto slittare il coprifuoco? “È necessario andare per step successivi monitorando l'andamento epidemiologico per salvare l'estate. Io lo sposterei alle 23 ma solo dal primo giugno, per incrementare lentamente la quota degli spostamenti”.

Ora che sono molti gli italiani vaccinati, pensa che due persone che si conoscono poco ma, magari, si piacciono molto, possono baciarsi? “È ancora pericoloso, perché uno dei due potrebbe contagiare l'altro. È ancora presto, sarebbe meglio che entrambi fossero vaccinati”. Ci si può almeno abbracciare? “Magari con una tecnica speciale, schivando un po’ il viso...”

