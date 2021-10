13 ott 2021 13:17

"CONTINUANDO CON LE VACCINAZIONI È MOLTO IMPROBABILE CHE IL CONTAGIO RIPARTA" - L'IMMUNOLOGO LE FOCHE: "DOVE C'È SCETTICISMO PER IL VACCINO LA MORTALITÀ E ANCORA ALTA - BISOGNA FARE LA TERZA DOSE PERCHE' NON ABBIAMO ANCORA UNA TERAPIA DEFINITIVA - LE DONNE IN GRAVIDANZA DEVONO VACCINARSI DAL TERZO MESE IN SU PERCHÉ IL SISTEMA IMMUNITARIO HA UN IMPEGNO SUPERIORE. L'EXCURSUS POLMONARE SI RIDUCE PERCHÉ IL DIAFRAMMA SI ALZA. E PERCHÉ DARÀ ANTICORPI NEI PRIMI MESI DI VITA AL BAMBINO…"