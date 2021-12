"LA DIFFUSIONE DI OMICRON È COSÌ VELOCE PERCHÉ NON TROVA SUFFICIENTE CONTRASTO NEI VACCINATI" - ANDREA CRISANTI: "OMICRON COESISTERÀ CON DELTA PERCHÉ CHI SI INFETTA CON LA NUOVA VARIANTE SVILUPPA ANTICORPI CHE NON NEUTRALIZZANO LA VECCHIA. ANCHE PER QUESTO È INUTILE INSEGUIRE L'IMMUNITÀ DI GREGGE. SERVIRÀ UN VACCINO AGGIORNATO CHE FUNZIONI CONTRO TUTTE LE VARIANTI - OMICRON CONTAGERÀ TUTTI SE NON SI IMPONGONO MASCHERINE FFP2 SUI TRASPORTI E AL CHIUSO, SE NON SI MONITORANO LE SCUOLE E I LUOGHI DI LAVORO E SE NON SI IMPEDISCONO NEI RISTORANTI TAVOLI SUPERIORI A SEI"

Francesco Rigatelli per "la Stampa"

andrea crisanti

«La diffusione di Omicron è così veloce perché non trova sufficiente contrasto nei vaccinati». Per il microbiologo Andrea Crisanti «la maggior parte degli italiani non ha ancora la terza dose, alcuni non ne hanno nessuna e la nuova variante scappa in parte ai vaccini».

Cosa succederà?

«Omicron coesisterà con Delta perché chi si infetta con la nuova variante sviluppa anticorpi che non neutralizzano la vecchia. Anche per questo è inutile inseguire l'immunità di gregge».

Questo cosa comporterà?

LA VARIANTE OMICRON BY OSHO

«Resterà sempre una fetta minoritaria di contagiati con Delta, per cui servirà un vaccino aggiornato che funzioni contro tutte le varianti».

Intanto Omicron contagerà tutti?

«Sì, se non si impongono mascherine Ffp2 sui trasporti e al chiuso, se non si monitorano con termoscanner e test periodici le scuole e i luoghi di lavoro e se non si impediscono nei ristoranti tavoli superiori a sei e di non famigliari».

Delta vs Omicron

Senza distinzione tra vaccinati e non?

«Sì, perché quella della Germania è una favola: difficile capire se contino più i non vaccinati a casa dei nuovi vaccinati. L'unica sicurezza è il vaccino, e in questa fase anche le misure. La quarantena di cinque giorni, per esempio, è follia: va consentita solo col molecolare. L'antigenico, anche pensando alle code di questi giorni, è poco affidabile per fungere da lasciapassare».

A quanti morti arriveremo?

«Se continua così anche 350 al giorno. Con il dubbio che le regioni limitino gli accessi in terapia intensiva pur di non cambiare colore».

OMICRON COVID

Omicron non potrebbe risultare meno patogenica?

«No, perché da un lato non risparmierà i non vaccinati e dall'altro lascerà ancora spazio a Delta».