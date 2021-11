9 nov 2021 08:09

"PER FERMARE IL VIRUS BISOGNEREBBE METTERE I NO VAX IN LOCKDOWN. SAREBBE GIUSTO MA E' DIFFICILE" - NINO CARTABELLOTTA: "SIGNIFICHEREBBE TOGLIERE L'OPZIONE DEL TAMPONE DAL GREEN PASS E RENDERE LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORARE O ENTRARE NEI LOCALI - AL MOMENTO L'UNICO SISTEMA È QUELLO DEI COLORI DELLE REGIONI MA ALLA PRIMA ZONA GIALLA POTREMMO ASSISTERE ALLE PROTESTE DEI VACCINATI. PURTROPPO LA SCELTA INDIVIDUALE DI NON VACCINARSI, QUANDO VIENE PRESA DA 7 MILIONI DI PERSONE, RICADE SULLA LIBERTÀ DI TUTTI…"