FOLLE SULLA PISTA CICLABILE A ROMA IN BARBA AI DIVIETI ANZIANI CHE CHIACCHIERANO A ROMA FOTO DI VALERIO RAMIERI PASSEGGIATE PER ROMA IN BARBA AL COPRIFUOCO
I ROMANI NON HANNO CAPITO UN CA***? - UN MEDICO STAMATTINA FOTOGRAFA DALLA FINESTRA ANZIANI CHE CHIACCHIERANO IN GRUPPO SENZA MASCHERINA E SENZA RISPETTARE LE DISTANZE, FOLLE SULLA PISTA CICLABILE, COME FOSSE UN SABATO QUALUNQUE - VALERIO RAMIERI (CHIRURGO): ''STIAMO A CASA PER I NOSTRI NONNI, I NOSTRI FIGLI, PERCHÉ POSSANO TORNARE A BREVE A GODERSI LE SPLENDIDE GIORNATE DI PRIMAVERA. QUEST’INCUBO FINIRÀ QUANDO TUTTI SACRIFICHERANNO UN POCO DEL LORO PER IL BENE DI TUTTI. COSÌ NON SI PUÒ FARE''-
FOLLE SULLA PISTA CICLABILE A ROMA IN BARBA AI DIVIETI ANZIANI CHE CHIACCHIERANO A ROMA FOTO DI VALERIO RAMIERI PASSEGGIATE PER ROMA IN BARBA AL COPRIFUOCO
MASSIMO BOLDI A LA ZANZARA: “CONFESSO, SONO USCITO PER ANDARE AL CIMITERO A TROVARE MIA MOGLIE. HO FATTO UN SOPRALLUOGO, MA NON C’È PIÙ UN POSTO”. “SONO DISPERATO, NON VEDO IRENE DA UNA SETTIMANA. QUANDO SONO TORNATO A MILANO LE HO DETTO: CON L’ARIA CHE TIRA, NON CI RIVEDREMO PIÙ”. “IL SESSO CON LEI? ORMAI USEREMO LE TECNOLOGIE, L’IPAD…E POI LA PENETRAZIONE È UNA COSA SUPERATA, VOLGARE”. "SGARBI? MI CHIAMA PAPÀ, INTERPRETO SUO PADRE NEL FILM DI PUPI AVATI"
VIDEO-FLASH! - RAMBO DE LUCA PRENDE IL FUCILE: "IN CINA, UN CITTADINO CHE ERA USCITO DALLA ZONA CHE ERA IN QUARANTENA E' STATO FUCILATO. ORA, NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI, NON ESISTONO QUESTI METODI TERAPEUTICI..."
MASCHERINE E GUANTI PER TUTTI PER NON CHIUDERE LE FABBRICHE - GIORNATA SCANDITA DALLE VIDEOCONFERENZE FRA MINISTRI, INDUSTRIALI E DIRIGENTI SINDACALI - I 9.000 OPERAI DI FINCANTIERI SUBITO IN FERIE MA LAVORERANNO AD AGOSTO. LUNGHI STOP IN FCA - STABILIMENTI SUI QUALI CONTE NON CAMBIA STRATEGIA: L' ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLE FILIERE ITALIANE NON PUÒ ESSERE INTERROTTA IN UN CONTESTO ECONOMICO GIÀ DIFFICILISSIMO
"VIENE PRIMA LA CLASSIFICA DELLA SALUTE?", LA FRECCIATA DI AGNELLI A LOTITO E LA BATTAGLIA IN LEGA CALCIO – IL PIANO PER RIPRENDERE LA SERIE A UNA VOLTA FINITA L’EMERGENZA. MA DIPENDE TUTTO DAGLI EUROPEI – LO SCONTRO SUGLI ALLENAMENTI: LOTITO, APPOGGIATO DAL COLLEGA DEL NAPOLI DE LAURENTIIS, SOSTIENE CHE VADANO RIPRESI AL PIÙ PRESTO ANCHE PORTANDO I CALCIATORI IN RITIRO. LA REPLICA DI AGNELLI CON UNA BATTUTA SGRADITA A LOTITO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
L'UNICA BUONA NOTIZIA DAL BOLLETTINO-ANSIA QUOTIDIANO DI BORRELLI È CHE I MORTI DI OGGI SONO DIMINUITI RISPETTO A IERI: 175 INVECE DI 250, PER UN TOTALE DI 1441. PER IL RESTO, I CONTAGI AUMENTANO DI 2795 UNITÀ, I GUARITI SONO 1.996 IN PIÙ (IN NETTA CRESCITA) - RISPONDE ANCHE ALLE CRITICHE DI FONTANA, CHE VOLEVA FARE UN OSPEDALE IMPROVVISATO MA NON HA AVUTO I MACCHINARI DALLA PROTEZIONE CIVILE (PERCHÉ NON CI SONO)