I ROMANI NON HANNO CAPITO UN CA***? - UN MEDICO STAMATTINA FOTOGRAFA DALLA FINESTRA ANZIANI CHE CHIACCHIERANO IN GRUPPO SENZA MASCHERINA E SENZA RISPETTARE LE DISTANZE, FOLLE SULLA PISTA CICLABILE, COME FOSSE UN SABATO QUALUNQUE - VALERIO RAMIERI (CHIRURGO): ''STIAMO A CASA PER I NOSTRI NONNI, I NOSTRI FIGLI, PERCHÉ POSSANO TORNARE A BREVE A GODERSI LE SPLENDIDE GIORNATE DI PRIMAVERA. QUEST’INCUBO FINIRÀ QUANDO TUTTI SACRIFICHERANNO UN POCO DEL LORO PER IL BENE DI TUTTI. COSÌ NON SI PUÒ FARE''

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FOLLE SULLA PISTA CICLABILE A ROMA IN BARBA AI DIVIETI FOLLE SULLA PISTA CICLABILE A ROMA IN BARBA AI DIVIETI ANZIANI CHE CHIACCHIERANO A ROMA FOTO DI VALERIO RAMIERI ANZIANI CHE CHIACCHIERANO A ROMA FOTO DI VALERIO RAMIERI PASSEGGIATE PER ROMA IN BARBA AL COPRIFUOCO PASSEGGIATE PER ROMA IN BARBA AL COPRIFUOCO

 

 

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MASSIMO BOLDI A LA ZANZARA: “CONFESSO, SONO USCITO PER ANDARE AL CIMITERO A TROVARE MIA MOGLIE. HO FATTO UN SOPRALLUOGO, MA NON C’È PIÙ UN POSTO”. “SONO DISPERATO, NON VEDO IRENE DA UNA SETTIMANA. QUANDO SONO TORNATO A MILANO LE HO DETTO: CON L’ARIA CHE TIRA, NON CI RIVEDREMO PIÙ”. “IL SESSO CON LEI? ORMAI USEREMO LE TECNOLOGIE, L’IPAD…E POI LA PENETRAZIONE È UNA COSA SUPERATA, VOLGARE”. "SGARBI? MI CHIAMA PAPÀ, INTERPRETO SUO PADRE NEL FILM DI PUPI AVATI"

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