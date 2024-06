LA ROVINA DELLE FIGLIE SONO LE MADRI – I CHIRURGHI ESTETICI RIVELANO COME A SPINGERE LE 18ENNI A RIFARSI IL SENO SIANO PROPRIO LE MADRI, MOLTE DELLE QUALI MAGARI GIA' PASSATE SOTTO LA PIALLA PER STIRARE LE RUGHE – I SOCIAL NON AIUTANO, VISTO CHE MOSTRANO SOLO VIDEO E FOTO DI ZINNONE AL VENTO - MOLTE RAGAZZE CHIEDONO L’INTERVENTO ALLE POPPE COME REGALO PER I 18 ANNI, MA POI SE NE PENTONO DOPO POCHI ANNI: UN INTERVENTO SU QUATTRO, A TUTTE LE ETÀ, FINISCE CON UN RIPENSAMENTO E…

1 - LE RAGAZZE CON IL SENO NUOVO COME REGALO PER I 18 ANNI "UNA SU QUATTRO POI SI PENTE"

Estratto dell’articolo di Elena Dusi per “la Repubblica”

La piattaforma ideale per pubblicare gli scatti prima e dopo è Instagram. Il passaparola sul chirurgo migliore viaggia invece su TikTok. Il motore di ricerca di Google serve a trovare la clinica più vicina (in Svizzera) o più economica (Turchia) qualora si fosse ancora minorenni. Qualunque sia la situazione, il matrimonio fra social media e chirurgia estetica è perfetto. E sta facendo aumentare gli interventi di protesi al seno.

Avviene in Italia, dove il ministero della Salute ha sentito il bisogno di emanare una circolare per ribadire i punti della legge del 2012: gli interventi di chirurgia estetica sulle ragazze minorenni sono vietati. Il medico che infrange la legge rischia 20mila euro di multa e tre mesi di sospensione dalla professione.

La Sime — Società Italiana di Medicina Estetica — ha criticato un'abitudine diffusa tra i genitori: regalare alla figlia un intervento di chirurgia estetica per il 18esimo compleanno: «È solo una moda rischiosa, perché si tratta di soggetti troppo giovani. Lanciamo un appello ai genitori affinché non acconsentano alle richieste delle figlie. Questa è una deriva che va bloccata».

Un intervento su quattro, a tutte le età, finisce con un ripensamento e una seconda tappa in sala operatoria per togliere la protesi, Nel 2020 un gruppo di psicologi di 40 paesi ha rivolto a 20mila donne la domanda in modo schietto: sei soddisfatta delle dimensioni del tuo seno? Solo tre su dieci hanno risposto sì. Non è un caso allora che con 1,9 milioni di interventi all'anno la protesi al seno sia la procedura chirurgica più diffusa nel mondo, secondo l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, l'associazione che raccoglie i chirurghi estetici di tutti i paesi.

Più della metà delle protesi nel mondo sono impiantate in donne con meno di 39 anni. Il 6% in ragazze tra i 19 e i 29 anni. Bassa autostima e lunghe ore sui social sono le caratteristiche che spingono le giovanissime a rivolgersi al chirurgo estetico.

[…]

2 - EMANUELE BARTOLETTI, CHIRURGO ESTETICO: "SPESSO A SPINGERLE SONO LE MADRI MA NON CI SI OPERA PER UN SELFIE IN PIÙ"

Estratto dell’articolo di E.D. per “la Repubblica”

La protesi al seno resta una scelta molto femminile.

«Una diciottenne che chiede un intervento simile è di solito accompagnata dalla madre, anche lei spesso con un'esperienza di interventi estetici alle spalle. Mai, così giovani, le ragazze si presentano con i fidanzati». Per Emanuele Bartoletti, presidente della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime), direttore dell'ambulatorio di medicina estetica all'ospedale Fatebenefratelli - Gemelli Isola e titolare di uno studio privato a Roma, le discussioni con pazienti così giovani non sono mai facili.

Non è contento di avere una paziente in più?

«Diciotto anni sono un'età cui prestare molta attenzione. Le ragazze sono esuberanti, già belle senza bisogno di interventi, ma allo stesso tempo piene di dubbi. Qualche caso di asimmetria o di mancanza totale del seno può aver bisogno di essere effettivamente trattato, ma spesso a quell'età la protesi è una moda dettata dai social. La medicina, però, non deve diventare una moda dettata dai social. Non è possibile sottoporsi a un intervento chirurgico per poter postare il selfie del prima e del dopo. Quando faccio questo discorso, le ragazze sono in genere più disposte ad ascoltarmi delle madri

[…] Regalare una protesi al seno per i 18 anni della figlia è una deriva che va bloccata. Io lo spiego alle pazienti più giovani, ma non posso sapere se poi attraversano la strada e si rivolgono a un altro collega».

[…]

Molte diciottenni di oggi saranno mamme domani. La protesi crea problemi all'allattamento?

«Si può allattare tranquillamente, ma in ogni caso con la gravidanza il seno cambia conformazione. La protesi può deformarsi e non tornare esattamente alla forma precedente. Potrebbe essere necessario intervenire di nuovo, ma dipende dai singoli casi».

Le donne più adulte vengono sole o accompagnate dai compagni e mariti?

«Non è frequente che un compagno o un marito venga nel mio studio per discutere di un intervento di chirurgia estetica sulla moglie. E quando lo fa, in genere è il meno convinto»,