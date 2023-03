L’ALBA DEI VIRUS VIVENTI – A CAUSA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE, IL PERMAFROST, IL TERRENO GHIACCIATO DELLA SIBERIA, SI STA SCIOGLIENDO E STA FACENDO EMERGERE ALCUNE PARTICELLE VIRALI RIMASTE IBERNATE PER MIGLIAIA DI ANNI – SECONDO UNA RICERCA FRANCESE, QUEI VIRUS “ZOMBIE” POSSONO ESSERE ANCORA INFETTIVI PER L'UOMO. E GLI SCIENZIATI LANCIANO L'ALLARME...

Estratto dell'articolo di Lorenza Rapini per www.lastampa.it

virus zombie che emergono dal permafrost

Il riscaldamento globale non è unicamente un problema di ambiente, ma globale e può causare gravi danni alla salute dell’uomo. Dal permafrost che si scongela gli scienziati hanno scoperto che possono arrivare virus dannosi per l'uomo. Virus che sono rimasti ibernati per migliaia di anni e che ora, miracolosamente, riprendono vita. Virus «zombie», come qualcuno subito li ha soprannominati.

Il permafrost è il terreno perennemente ghiacciato di estremo Nord Europa, Siberia e varie zone della Russia, America Settentrionale. Un maxi freezer che ha messo in stand by animali, piante, microrganismi e che ora sta iniziando a restituirli, con le temperature che salgono […].

scioglimento permafrost in siberia

La prova, come scrive il sito della Cnn, è stata presentata da Jean-Michel Claverie, professore emerito di medicina e genomica alla Scuola di Medicina dell'università di Aix-Marseille in Francia, che ha testato vari campioni di terra prelevati dal permafrost siberiano per valutare se alcune particelle virali erano ancora infettive: lo erano. Il mondo scientifico internazionale è preoccupato da queste scoperte.

[…] Il permafrost è un ottimo «conservante» non soltanto per la temperatura estremamente bassa che garantisce, ma soprattutto perché è un ambiente privo di ossigeno, senza luce, ideale per ibernare tutto quello che si trova all'interno.

virus zombie che emergono dal permafrost

[…] Il permafrost copre un quinto dell'emisfero settentrionale della Terra, nei territori immensi e anche inesplorati della tundra artica, delle foreste boreali dell'Alaska, del Canada e della Russia.

«E' estremamente importante mantenere la maggior parte del permafrost congelato», ha detto Kimberly Miner, scienziata del clima al Jet Propulsion Laboratory della Nasa, che si trova presso il California Institute of Technology a Pasadena, in California. […]

sciogimento permafrost permafrost 5 permafrost 4 permafrost 3 virus zombie che emergono dal permafrost