E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 1.255 NUOVI CASI E 63 MORTI - RECORD DI GUARITI IN UN GIORNO: OLTRE 53 MILA NEGATIVIZZATI – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 42,8 MILIONI, CON PIU’ DI 14,3 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (26,41% DELLA POPOLAZIONE OVER 12). DAJE, CHE CE LA FACCIAMO!

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO 15 GIUGNO 2021

Sono 1.255 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +907). Sale così ad almeno 4.247.032 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 63 (ieri sono stati +36), per un totale di 127.101 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.014.025 e 53.074 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +3.394). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 105.906, pari a -51.884* rispetto a ieri (-2.523 il giorno prima).

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come di consueto, la curva sale leggermente per effetto di un maggior numero di tamponi. Ma lo scenario migliora e lo si vede dal confronto con i dati dello scorso martedì (8 giugno) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +1.896 casi con un tasso di positività dello 0,9%: infatti, oggi ci sono meno nuovi contagi dell’8 giugno.

I VACCINATI

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 42,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 14,3 milioni (26,41% della popolazione over 12).