30 ott 2020 16:16

L’ENNESIMA BUFALA MESSA IN RETE DA 'NO MASK' E COMPLOTTISTI RIGUARDA I TERMOSCANNER CHE “DANNEGGIANO IL CERVELLO E CAUSANO PERDITA DI MEMORIA” – UNA STRONZATA SMENTITA DAI MEDICI ITALIANI CHE HANNO ASSOLTO GLI INFRAROSSI DEI TERMOMETRI CHE, PERÒ, NON EMETTONO ALCUNA RADIAZIONE E SI LIMITANO A CATTURARE LE LUNGHEZZE D'ONDA DAL CORPO PER MISURARE LA TEMPERATURA…