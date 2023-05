IL COVD PROVA A ROVINARCI UN'ALTRA ESTATE – LA PANDEMIA RIALZA LA TESTA NON SOLO IN CINA. NELL'ULTIMO MESE IN SPAGNA I CONTAGI SONO CRESCIUTI DEL 25% E I DECESSI DEL 92%. MA I DATI DELL'EUROPA (E DELL'ITALIA) FANNO SEGNARE UNA DIMINUZIONE DEI CASI (ANCHE SE IL TRACCIAMENTO ORA È MOLTO BASSO) – INTANTO TORNANO I TAMPONI NEGLI AEROPORTI ITALIANI PER CHI ARRIVA DALLA CINA. PREOCCUPANO I POSSIBILI EFFETTI DELLA VARIANTE XBB...