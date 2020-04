IN RUSSIA LE COSE NON VANNO BENISSIMO - VIDEO: DECINE E DECINE DI AMBULANZE IN FILA PER PORTARE PAZIENTI COVID NEGLI OSPEDALI. IL TEMPO DI ATTESA SUPERA ANCHE LE 15 ORE - NEL PAESE AUMENTANO I CONTAGI E I MORTI, E IL FOCOLAIO PIÙ PREOCCUPANTE È SICURAMENTE MOSCA, DOVE SI REGISTRANO QUASI I 2/3 DEI NUOVI CASI (1306 CONTRO I 69 DI SAN PIETROBURGO)

Da www.ilsussidiario.net

Un autentico “boom” di contagi record nelle ultime 24 ore è quanto viene registrato in Russia: le ultime notizie sulla diffusione del contagio da coronavirus nel vaso Paese euroasiatico mostrano altri 2186 casi positivi in più rispetto a ieri, facendo lievitare il bilancio generale a 15770 persone infettate dal Covid-19 in tutta la Russia. Nel bollettino quotidiano diffuso dal quartier generale operativo del Cremlino si stimano anche 130 vittime totali (+24 morti nelle ultime 24 ore), 1291 guariti (+246 rispetto a sabato). Tra le zone più colpite Mosca (+1306), la regione della capitale (+278), San Pietroburgo (+69), oltre alla regione di Murmansk (+61), riporta il bollettino mostrato da Sputniknews.com dove si evidenziano come 14 dei 24 morti russi sono registrati nella sola città di Mosca.

Per affrontare il pericolo di un maxi contagio, il Governo di Putin mette sul campo per contrastare il contagio da coronavirus (con focolaio nella Capitale) il metodo tedesco: «Non ci sono paesi che siano in grado di affrontare questa pandemia senza doversi trovare a gestire un sovraccarico del sistema sanitario: ne sono purtroppo un esempio paesi come gli Stati Uniti, la Spagna o l’Italia» ha spiegato ieri il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un intervento sull’emittente “Pervij Kanal”, perciò la Russia «più gestibile, anche se comunque preoccupante, è la situazione in Germania, ed è per questo che cercheremo di gestire l’emergenza seguendo il loro modello». (agg. di Niccolò Magnani)

AMBULANZE A MOSCA DISINFETTANTE IN STRADA A MOSCA