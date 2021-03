NON "FIORE" MA OPERE DI BENE - CI MANCAVA SOLO L’ANATEMA DEL VESCOVO CONTRO FIORELLO: “INSULSAGGINI E VOLGARITÀ IN QUARESIMA, NON CONDIVIDO IL PREMIO CITTA’ DI SANREMO ALLO SHOWMAN” – LA REPLICA DI AMADEUS: “FIORELLO NON HA OFFESO NESSUNO. HA GIOCATO, IRONIZZATO, E SONO FIERO DI AVER ASSEGNATO IL PREMIO CITTÀ DI SANREMO A UNA PERSONA BUONA, CORRETTA, ONESTA: I VALORI DI UN CRISTIANO SONO QUESTI…”