“BOONE PICKENS SI E’ SPENTO MA I SUOI POZZI BRUCERANNO ANCORA”: SE NE VA A 91 ANNI IL PETROLIERE CHE ISPIRÒ PURE J.R. DI "DALLAS" - TRIVELLÒ IL PRIMO POZZO CON 2.500 DOLLARI, POI DIVENNE MILIARDARIO. REPUBBLICANO CONVINTO, FINANZIO’ GENEROSAMENTE G.W.BUSH E TRUMP - "ERA IL GORDON GEKKO DEL PETROLIO", SCRISSE DI LUI IL 'NEW YORK TIMES'. DIFFERENZA NON DA POCO CON GEKKO: PICKENS NON È MAI FINITO IN PRIGIONE…