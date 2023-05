SAPETE CHE LA VITAMINA C HA UN RUOLO IMPORTANTE NEL PROCESSO DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO? E CHE L’ALCOL RENDE PIÙ SUSCETTIBILI A INFEZIONI VIRALI O BATTERICHE? FALSI MITI, FAKE NEWS, CREDENZE E VERITÀ SUL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO: SE NON È VERO CHE I VACCINI “ALLENTANO” LE NOSTRE DIFESE, È VERO CHE LE CONDIZIONI CHE CAUSANO STRESS PSICOFISICO INDEBOLISCONO IL SISTEMA IMMUNITARIO E..

spremuta di limone

[…] La consapevolezza della centralità delle nostre difese naturali ci spinge, praticamente da sempre, a ricercare modi sempre più efficaci per rafforzare il nostro sistema immunitario e, al contrario, per evitare tutti i fattori che potrebbero invece comprometterne il funzionamento. Ma non sempre le buone intenzioni si sono poi automaticamente tradotte in altrettante buone azioni.

Capita sempre più spesso di sbagliare strategia perché ad esempio ingannati da vecchie dicerie o vere e proprie fake news sull'argomento, che vengono condivise e ri-condivise migliaia di volte sui social. […] la pandemia ha portato alla ribalta vecchie credenze e allo stesso tempo ha aperto la strada a nuove conoscenze che, in futuro, potrebbero aiutarci a prevenire e a contrastare in modo efficace molte malattie, non solo infettive come Sars-CoV-2.

sistema immunitario e cibo

VERO La vitamina C ha un ruolo importante nel processo di regolazione del sistema immunitario, grazie in particolare alla sua azione di contrasto ai radicali liberi che possono ostacolare il sistema immunitario. Grazie ai suoi forti poteri antiossidanti, la vitamina C innalza le barriere del sistema immunitario. Gli integratori sono utili in caso di carenza.

VERO L'alcol ci rende più suscettibili alle infezioni virali e batteriche. Questo accade perché le sostanze che contengono alcol alterano la produzione di citochine, le molecole che mettono in connessione le cellule del sistema immunitario con quelle di organi e tessuti e che sono coinvolte nella risposta infiammatoria.

microbiota intestinale 9

VERO L'aglio è un alimento dalle note proprietà antibatteriche e antivirali grazie alla presenza del composto bioattivo chiamato allicina. Consumarne 1 o 2 spicchi al giorno sembra ridurre il rischio infezioni, grazie alla capacità dell'allicina di stimolare la produzione delle cellule immunitarie.

FALSO Bisogna diffidare dagli integratori che promettono di fare «miracoli» per il sistema immunitario. Il loro utilizzo può essere fondamentale solo se si ha bisogno di integrare specifiche carenze. Altrimenti una vera dieta sana e varia fornisce alle nostre difese tutto quello di cui ha bisogno.

sistema immunitario e dieta 1 8

FALSO Stare in ambienti chiusi e caldi aumenta in realtà il carico di lavoro del nostro sistema immunitario, in quando si hanno più opportunità di essere contagiati da virus e batteri. Al contrario, stare all'aperto - anche nella stagione invernale - ha un effetto benefico sulle difese naturali.

VERO L'introduzione regolare di alimenti probiotici aiuta a mantenere l'equilibrio intestinale e a supportare la funzionalità immunitaria. Evidenze scientifiche hanno dimostrato come l'introduzione di specifici ceppi di lattobacilli siano associati ad un ridotto rischio di infezioni virali.

sistema immunitario e dieta 1 3

FALSO I vaccini «allenano» le nostre difese naturali a rispondere in maniera più forte ed efficace ai virus e ai batteri contro i quali sono stati somministrati. Di conseguenza fare anche più di un vaccino, come si è dimostrato, non ha alcun impatto negativo sul nostro sistema immunitario.

FALSO Il sistema immunitario dei bambini piccoli non funziona ancora a pieno regime come quello di un adulto sano.

Per questi i baci sulla bocca di mamma, papà e nonni possono essere fonte di contagio da batteri e virus che, anziché allenare le difese naturali, le indeboliscono.

sistema immunitario e dieta 1 4

FALSO L'igiene, anche quella più attenta e scrupolosa, non compromette in alcun modo lo sviluppo corretto della regolazione immunitaria nei bambini e né l'efficienza delle difese naturali degli adulti. L'esposizione di cui abbiamo bisogno è ai microrganismi delle altre persone.

sistema immunitario e dieta 1 7

VERO Le condizioni che causano stress psicofisico indeboliscono il sistema immunitario, in quanto lo sottopongono a un maggior carico di lavoro. Lo stress provoca un indebolimento dei globuli bianchi e abbassa la loro capacità di attivarsi per combattere le infiammazioni.

sistema immunitario e dieta 1 5 sistema immunitario e dieta 1 6