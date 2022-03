SAPETE COS’È L’AFASIA CHE HA COLPITO BRUCE WILLIS? – È UN DISTURBO DEL LINGUAGGIO CHE NE COMPROMETTE L’USO QUOTIDIANO: CHI NE È AFFETTO, PUR SENTENDO PERFETTAMENTE, NON È IN GRADO DI DECIFRARE IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE E DI ESPRIMERSI - LE CAUSE SONO VARIABILI, IN PRIMIS L'ICTUS E IL TRAUMA CRANICO: LA PATOLOGIA È TRATTABILE SOLO CON…

Dal “Corriere della Sera”

L'afasia, è un disturbo acquisito del linguaggio che ne compromette l'uso quotidiano. L'afasico, pur sentendo perfettamente, non è in grado di decifrare il significato delle parole e di esprimersi. Le cause dell'afasia sono variabili, in primis l'ictus e il trauma cranico: in questi casi improvvisamente non si è più in grado di capire e di parlare. Altre cause sono i tumori cerebrali.

Infine esistono gli episodi progressivi come nelle malattie degenerative. La patologia è trattabile soltanto tramite la riabilitazione logopedica che può durare anche diversi anni. In Italia è stato calcolato che sono circa 200.000 le persone che soffrono di afasia con un'incidenza annua di 2 nuovi casi per 1.000 abitanti per anno.

