DAGOTRADUZIONE DA www.dailymail.co.uk

Di solito accade dopo circa un mese: Siete passate dal "Non posso credere di averti trovato!" a sentirsi abbastanza coraggiose da condividere le parti più grintose del vostro passato che potrebbero non essere così lusinghiere.

A volte, questo vi avvicina ancora di più. Altre volte, c'è un 'Whoa! Questo non è quello che pensavo fossi! ' che porta a una brusca interruzione dello sviluppo.

Ma il fatto è che tutti noi abbiamo cose nel nostro passato di cui potremmo non essere super orgogliosi. A volte è qualcosa con cui non abbiamo alcun problema, ma il nostro nuovo partner sì.

Prima di entrare nel merito di come calmare le acque agitate, voglio chiarire che nessuno dovrebbe vergognarsi del proprio passato - e quello che avete in mente sono affari vostri.

Ora che avete capito, ecco cosa fare se il vostro partner non ha lo stesso punto di vista

Avete avuto molti amanti

Se seguite il mio consiglio, questo è un "peccato" sessuale che non dovrete espiare perché il vostro partner non lo saprà mai.

"Allora, quanti amanti c'erano prima di me?" è una domanda a cui non credo che nessuno dovrebbe rispondere. Il motivo è questo: i numeri non significano nulla senza conoscere le circostanze. Ecco perché ridurre una storia sessuale a un numero non funziona. Diciamo che ci sono due donne, entrambe sulla trentina. La prima ha dormito con 26 uomini, la seconda con otto.

Nessun premio per aver indovinato quale donna sarebbe stata giudicata più duramente da un partner. Ma era davvero la più promiscua?

Ecco qualche informazione in più: la ragazza che ha avuto 26 amanti, una media di circa due amanti all'anno da quando aveva 17 anni ed è stata principalmente single. La ragazza che era andata a letto con otto uomini, aveva avuto quattro di quegli incontri durante un fine settimana in un resort con i suoi amici, mentre suo marito stava a casa e si prendeva cura dei bambini.

Cosa ne pensate adesso?

Se il vostro partner vi chiede di dare un numero agli ex amanti, ditegli: 'Non discuto di cose del genere. Penso che sia inutile. Quello che abbiamo fatto entrambi nel nostro passato è irrilevante, preferisco parlare di quello che facciamo ora e in futuro. "

Ditegli che preferiste lasciare che i dettagli sulle relazioni passate emergano naturalmente nella conversazione. Le persone che contano - nel bene o nel male - finiranno per essere discusse. Il resto non merita menzione.

Ciò che le persone di solito intendono quando vogliono sapere quante persone sono state prima di loro, è "Quanto sono speciale?" o "Hai più o meno esperienza sessuale di me?".

Rassicurateli su quanto vi piacciono e che buon amante sono e (si spera) smetteranno di ossessionarsi sul passato.

Troppo tardi! Lo sanno già

Hanno sentito da un terzo che avete avuto molti amanti oppure avete già confessato?

Se è un amico che ha puntato il dito, dite: “Non sono sicura del motivo per cui X te l'ha detto. Sono l'unico che conosce la mia storia sessuale e preferisco parlare del nostro futuro piuttosto che del nostro passato.”

Se avete confessato la verità e desiderate non averlo mai fatto, dite: 'Mi dispiace se ti senti minacciato da quanti amanti ho avuto. Te l'ho detto perché mi sentivo al sicuro nel rivelare informazioni molto intime e confidavo che non mi avresti giudicato per questo. Spero che sia così.”

Se vi stanno giudicando, ditegli - con fermezza - che il tuo passato è affar tuo e solo il futuro è loro. Quindi fagli sapere che la discussione è terminata.

Se non riescono a lasciar perdere, sarebbe il momento di riflettere sulla relazione.

La maggior parte delle donne ha abbastanza vergogna sessuale nella propria vita. Di sicuro non ne avete bisogno da qualcuno che dovrebbe amarti e vuole renderti felice.

Avete un fetish che non approvano

La risposta per affrontare questo dipende se vogliate continuare ad assecondare le vostre fantasie.

Supponiamo che vi piaccia un leggero BDSM: l'idea di fruste e catene vi eccita e in passato avete frequentato club fetish.

È qualcosa che in precedenza vi piaceva ma ora siete felici di lasciar perdere perché il vostro partner non è coinvolto? In tal caso, il miglior punto di partenza è istruire il tuo partner sul vostro fetish.

Ad esempio, se si tratta di BDSM, fate qualche ricerca sul legame tra piacere e dolore (troverete molto) e le ragioni psicologiche per cui fa appello a così tante persone (di nuovo, in abbondanza), poi parlatene con loro.

Dite: "So che non approvi/non capisci perché ho esplorato X sessualmente ma volevo spiegarti perché mi piaceva".

Ci sono molti miti urbani che circondano qualsiasi comportamento sessuale non conforme al gioco di coppia "standard". Dissolvete quelli più ovvi e incoraggiate il vostro partner a chiedere domande. Chiedete perché lo trovano così ripugnante/poco attraente? Potrebbero essere sorpresi, o persino incuriositi, una volta fornite le giuste informazioni.

Sono rimasti ancora meno colpiti dopo che avete spiegato tutto?

È il momento per la conversazione "quello che ho combinato prima sono affari miei". Non è il loro posto o il loro diritto giudicarvi su ciò che avete scelto di esplorare sessualmente prima di incontrarli.

Le fantasie di una persona sono sempre state il "che schifo" di un'altra. Supponendo che il vostro fetish non sia qualcosa di così estremamente scioccante che farebbe impallidire anche l'amante più permissivo e avventuroso, non importa se non piace a loro personalmente. Dovrebbero rispettare il vostro diritto al piacere.

Ancora una volta, chiariste che non chiederete scusa ma siete aperte a dare spiegazioni e dovrebbero capire che rifiutate di essere giudicate.

Se vi vergognate, parlate del perché e forse spiegate le circostanze che hanno portato alla vostra decisione di assecondare i vostri desideri. Prendiamo tutti le decisioni migliori in base a ciò che abbiamo a disposizione in quel momento.

E se volessi continuare ad assecondare il mio fetish?

Rompere una relazione per un fetish potrebbe sembrare estremo, ma dipende da quanto divertimento ottenete dal sesso senza di esso.

Se il vostro partner non condivide l’interesse, potrebbe essere un campanello d’allarme che non siete compatibili in altre aree. Anche se lo siete, quello che da evitare è che si sentano spinti a provare qualcosa che non vogliono e che vi sentiate insoddisfatte facendo sesso che non ti eccita.

Avete due opzioni in questo scenario: trovare un nuovo fetish che interessa a entrambi o concedervi un assolo, se possibile.

Ciò potrebbe significare usare giocattoli sessuali, guardare porno o praticare in sicurezza i setish su voi stesse. Se il partner è d'accordo, potreste interpretare la fantasia senza farlo davvero (un piccolo scherzo potrebbe persino indurlo a cambiare idea).

Un'altra opzione se siete entrambi aperti è avere una relazione aperta o ricevere un "pass" per concedervi delle scappatelle occasionali.

Avete tradito i partner precedenti

La ricerca non funziona a vostro favore per questo: la maggior parte supporta il detto "una volta imbroglione, per sempre imbroglione".

Un vero traditore seriale non ha una bussola morale e spesso non vedrà nulla di sbagliato nell'essere infedele. Ma non siete voi, vero? (Se lo fosse, difficilmente stareste facendo clic su una storia su come espiare i tuoi peccati sessuali - i veri imbroglioni non pensano di averne).

È probabile che voi abbia tradito per un altro motivo.

Alcune persone tradiscono nelle relazioni in cui non sono felici. Altre hanno relazioni per punire per un partner che ha fatto loro un torto, oppure se si sono sentite ignorate o non amate.

Spiegate le circostanze alla base del motivo per cui avete fatto quello che avete fatto. Rassicurate il partner che la vostra relazione è diversa dal resto, caricando su molte ragioni lusinghiere sul perché. Potreste anche voler parlare di come vi troviate mentalmente in un posto molto diverso ora rispetto ad allora, sempre se è vero.

Se chiariste che vi pentite di quello che avete fatto, le circostanze ora sono completamente diverse e che non avete intenzione di tradirle mai, potrebbero decidere di darvi una possibilità.

Ma probabilmente ad alcune condizioni.

Molte persone che scoprono che il loro nuovo partner aveva l'abitudine di tradire in passato potrebbero chiedere di essere completamente trasparente, almeno all'inizio. Sì, significa conoscere la password per i vostri account, magari essere autorizzati a sbloccare il vostro telefono, forse anche configurare un'app di monitoraggio.

Se intendete onestamente mantenere il naso pulito, questo potrebbe essere qualcosa su cui siete d'accordo. Sì, è un'invasione della privacy. Ma se siete d'accordo che potreste correre il rischio, è nel vostro interesse essere d'accordo.

Una volta stabilita la fiducia, è allora che potete rinegoziare più libertà.