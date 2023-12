SCOPERTO L’ELISIR DI LUNGA VITA – TRE STUDI DIMOSTRANO COME IL SEGRETO DELL’ETERNA GIOVINEZZA RISIEDA NEL FATTORE PIASTRINICO 4 (PF4), CAPACE DI RINVIGORIRE IL SISTEMA IMMUNITARIO E RIDURRE I FATTORI DELL’INVECCHIAMENTO – ORA CI TOCCA SOLO ASPETTARE CHE LE BIG PHARMA RIESCANO A TRASFORMARE LE SCOPERTE IN TERAPIE…

Estratto dell’articolo di Eugenia Tognotti per “La Stampa”

Lo sviluppo delle scienze applicate all'invecchiamento umano sta dando una mano alla ricerca della fonte della giovinezza, ossessione universale che non riguarda solo celebrità e miliardari da Madonna, a Jeff Bezos a Bryan Johnson. L'imprenditore tech californiano pensava di averla trovata nel "sangue giovane", il cui potere rigenerante alimenta l'immaginario e il desiderio di fermare e invertire il processo l'invecchiamento.

Si è così sottoposto ad un trattamento che prevedeva trasfusioni di plasma da suo figlio di 17 anni con l'obiettivo – perseguito nell'ambito di un regime intensivo che costa circa due milioni di dollari l'anno – di ridurre la sua età biologica a 18 anni. Ma i risultati, secondo quanto ha dichiarato lui stesso, sono stati deludenti, cosa che lo ha spinto ad interrompere l'esperimento "blood boy".

Non ha avuto la stessa pazienza dell'esploratore spagnolo Juan Ponce de Leon che aveva viaggiato per otto anni sulle tracce della leggendaria sorgente – simbolo d'immortalità e di eterna giovinezza in tutte le culture – giungendo solo nel 1521, a scoprire la Florida, se non la mitica fontana. Cinque secoli dopo, il suo viaggio di scoperta di una "cura" antietà lo aveva portato a guardare ai risultati degli esperimenti fatti sui topi che dimostrano che il sangue giovane di quegli animali poteva ripristinare le facoltà giovanili. […]

Ma quali componenti del sangue giovane causano il ringiovanimento del cervello? Ben tre studi pubblicati proprio questi giorni su Nature, Nature Aging e Nature Communications identificano come elisir di giovinezza il fattore piastrinico 4 (PF4) – capace di rinvigorire il sistema immunitario e di ridurre i fattori dell'invecchiamento – cosa che chiama anche in causa il fatto che i topi giovani hanno livelli più elevati di questa molecola nel sangue rispetto ai topi più anziani.

Occorrerà aspettare che le aziende biotecnologiche arrivino a trasformare queste scoperte in terapie che promuovano la rigenerazione e un invecchiamento sano. Ma, intanto, c'è una strada già tracciata, quella degli stili di vita. Ne ha misurato gli effetti uno studio cinese pubblicato online da BMJ che dice tutto nel titolo "Sei abitudini di vita sane legate al declino della memoria". […]

