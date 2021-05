UNA SCUOLA DI MIAMI INVITA IL PERSONALE A NON VACCINARSI: "C'E' IL RISCHIO DI DIVENTARE CONTAGIOSI" - CON UNA MAIL INVIATA AI GENITORI DEGLI ALUNNI, L'ISTITUTO HA SPIEGATO CHE VUOLE "ASPETTARE ULTERIORI RICERCHE SULL'IMPATTO DEL VACCINO" PRIMA DI DECIDERE SUL DA FARSI - L'ISTITUTO HA CHIESTO ANCHE DI NON DIFFONDERE DISINFORMAZIONE SUI POTENZIALI RISCHI DEL FARMACO

Una scuola privata con due campus a Miami ha invitato il suo personale a non vaccinarsi spiegando che non impiegherà personale a cui sia stata somministrata anche solo una dose o che diffonda disinformazione sui potenziali rischi del farmaco.

La Centner Academy ha avvertito che le persone vaccinate «potrebbero trasmettere qualcosa dal loro corpo» e danneggiare gli altri, in particolare i «sistemi riproduttivi, la fertilità e la normale crescita e sviluppo di donne e bambini».

Il Centner ha riconosciuto, nella mail inviata ai genitori degli alunni, che le informazioni sono «nuove e ancora da ricercare». Tuttavia, ha chiesto ai dipendenti che non hanno preso un vaccino Covid di aspettare fino alla fine dell'anno scolastico. Ha anche raccomandato alla facoltà e al personale di sospendere l'iniezione «fino a quando non saranno disponibili ulteriori ricerche sull'impatto del vaccino nelle persone non vaccinate».

«La nostra politica, per quanto possibile, è quella di non assumere nessuno che abbia preso l'iniezione sperimentale di COVID-19 fino a quando non saranno note ulteriori informazioni», ha scritto il Centner nell'e-mail ai genitori.

