DAGONEWS

GRAVIDANZA

E se il motivo per cui non riuscite ad avere un bambino fosse che fate troppo poco sesso? Un team di scienziati dell’Università di Modena ha monitorato 431 coppie che si erano rivolte alla fecondazione assistita, ma aveva dovuto interrompere il trattamento durante il lockdown: di queste in 34 - circa l'8% - hanno procreato naturalmente senza alcun aiuto.

Come mai? Quando i medici hanno parlato con le coppie hanno scoperto che avevano fatto sesso tre o quattro volte a settimana durante la quarantena. La maggior parte delle donne che hanno concepito erano più giovani e avevano subito un trattamento per la fertilità per periodi più brevi. Le coppie che non erano riuscite a concepire facevano sesso una o due volte a settimana.

In un rapporto, pubblicato sulla rivista Andrology, i ricercatori hanno detto: «L'alto tasso di gravidanze in un lasso di tempo molto breve rivela una causa di infertilità spesso inesplorata: la frequenza dei rapporti sessuali. Il trattamento per la fertilità dovrebbe essere rivolto a coloro che ne hanno veramente bisogno, evitando un trattamento non necessario per quelle coppie in grado di concepire naturalmente».

