E SE LA PERCEZIONE DEL TEMPO DIPENDESSE DAI BATTITI CARDIACI? UNO STUDIO DELLA CORNELL UNIVERSITY RIVELA CHE LE CIRCOSTANZE CHE VIVIAMO POSSONO MODELLARE IL MODO IN CUI PERCEPIAMO LO SCORRERE DEI MINUTI: SE SIAMO SPAVENTATI, I SECONDI POSSONO ALLUNGARSI - UNA GIORNATA IN SOLITUDINE, SEMBRERÀ INFINITA. E NON E' UN CASO CHE QUANDO CERCHIAMO DI RISPETTARE UNA SCADENZA, LE ORE CORRANO. TUTTA COLPA DEL…

È ovvio che il tempo sembra espandersi o contrarsi a seconda delle circostanze: in uno stato di terrore, i secondi possono allungarsi. Una giornata trascorsa in solitudine può sembrare infinita. Quando cerchiamo di rispettare una scadenza, le ore corrono via.

Uno studio degli psicologi della Cornell University ha rilevato che, se osservato a livello di microsecondi, alcune di queste distorsioni potrebbero essere guidate dai battiti del cuore, la cui durata è variabile da momento a momento.

Gli psicologi hanno dotato gli studenti di elettrocardiogrammi per misurare con precisione la lunghezza di ogni battito cardiaco, quindi hanno chiesto loro di stimare la durata di brevi toni audio. Gli psicologi hanno scoperto che dopo un intervallo di battiti cardiaci più lungo, i soggetti tendevano a percepire il tono come più lungo; intervalli più brevi hanno portato i soggetti a valutare il tono come più breve. Dopo ogni tono, gli intervalli di battito cardiaco dei soggetti si allungavano.

Uno studio sulla percezione del tempo condotto durante il primo anno di lockdown in Gran Bretagna ha rilevato che l'80% dei partecipanti ha riportato distorsioni del tempo, in direzioni diverse. In media, le persone più anziane e socialmente isolate riferivano che il tempo era rallentato e le persone più giovani e più attive hanno riferito che si era accelerato.

«La nostra esperienza del tempo è influenzata dal nostro benessere - ha affermato Ruth S. Ogden, professore di psicologia alla Liverpool John Moores University e autrice dello studio sul lockdown - Le persone depresse sperimentano un rallentamento del tempo e quel rallentamento del tempo è vissuto come un fattore di peggioramento della depressione».

