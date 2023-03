E SE VI DICESSIMO CHE 11 MINUTI DI CAMMINATA A PASSO VELOCE AL GIORNO VI POSSONO SALVARE LA VITA? SECONDO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE, BASTEREBBERO 75 MINUTI A SETTIMANA A INTENSITÀ MODERATA PER PREVENIRE UNA MORTE PREMATURA SU DIECI: CAMMINARE A RITMO SOSTENUTO PUÒ RIDURRE MALATTIE CARDIOVASCOLARI, ALCUNI TIPI DI CANCRO E…

Estratto dell'articolo di Miriam Carraretto per www.quifinanza.it

Una camminata veloce di 11 minuti al giorno potrebbe prevenire una morte prematura su 10 in tutto il mondo, secondo il più grande studio mai realizzato nel suo genere, realizzato dai ricercatori dell’Università di Cambridge e pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.

L’attività fisica di intensità moderata è definita come attività che aumenta la frequenza cardiaca e fa respirare più velocemente le persone, ma non così velocemente da non poter parlare.

Camminare a ritmo sostenuto, ballare, andare in bicicletta, giocare a tennis o fare escursioni può ridurre sostanzialmente i rischi di morte prematura, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro, compresi quelli della testa e del collo e la leucemia mieloide. Ma un’attività moderata non deve necessariamente comportare ciò che le persone normalmente considerano esercizio fisico, come lo sport o la corsa. Può essere andare a piedi o muoversi in bicicletta, partecipa a giochi attivi con figli e nipoti, anche piccole attività che ci piacciono e che sono facili da includere nella nostra routine settimanale.

Quanti minuti bisogna camminare per prevenire la morte prematura

[…] Accumulare 75 minuti a settimana di attività di intensità moderata ha ridotto del 23% il rischio di morte prematura. È stato anche sufficiente per ridurre del 17% il rischio di malattie cardiovascolari e del 7% il cancro.

“Sappiamo che l’attività fisica, come camminare o andare in bicicletta, fa bene, soprattutto se senti che aumenta la frequenza cardiaca”, ha affermato il prof. James Woodcock, anche lui dell’Università di Cambridge. “Ma quello che abbiamo scoperto è che ci sono benefici sostanziali per la salute del cuore e riducono il rischio di cancro anche se riesci a gestire solo 10 minuti al giorno”.

I ricercatori hanno calcolato che se tutti i partecipanti agli studi avessero svolto l’equivalente di almeno 150 minuti a settimana di attività moderata, circa 1 morte prematura su 6 (16%) sarebbe stata evitata. Ma anche se tutti fossero riusciti ad almeno 75 minuti a settimana, circa 1 morte prematura su 10 (10%) sarebbe stata prevenuta.

In pratica, basterebbero appena 75 minuti di attività di intensità moderata a settimana. A livello globale, una morte prematura su 10 potrebbe essere così evitata se tutti raggiungessero solo la metà dell’obiettivo settimanale raccomandato dalla ricerca di 150 minuti di attività fisica di intensità moderata.

