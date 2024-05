E SE VI DICESSIMO CHE IL VELENO DI UN ROSPO POTREBBE ESSERE IL PROSSIMO GRANDE ANTIDEPRESSIVO? IL ROSPO DEL FIUME COLORADO HA UN SEGRETO PSICHEDELICO SOTTO PELLE: PUO' SECERNERE UN VELENO CON UN POTENTE COMPOSTO ALLUCINOGENO CHE HA GIÀ ATTIRATO L’ATTENZIONE DI QUELLO SVALVOLATO DI MIKE TYSON CHE HA RIVELATO DI AVERLO PROVATO – GLI SCIENZIATI HANNO SCOPERTO CHE, MODIFICANDO UNA MOLECOLA DEL VELENO DEL ROSPO SI PUÒ…

Ecco il rospo del fiume Colorado, conosciuto anche come rospo del deserto di Sonora, un animale dall’aspetto paffuto che cela un segreto psichedelico sotto la sua pelle. Attraverso ghiandole cutanee, questi rospi possono secernere un veleno contenente un composto allucinogeno, recentemente oggetto di studio per il suo potenziale effetto antidepressivo.

Recentemente, è emersa una nuova sostanza psichedelica derivata dal veleno del rospo del fiume Colorado, chiamata 5-MeO-DMT, che potrebbe rappresentare un’opzione terapeutica efficace per la depressione e l’ansia.

Il veleno di questi rospi è noto per indurre intense allucinazioni e strane esperienze, motivo per cui è sconsigliato il contatto diretto con la pelle o il consumo. Tuttavia, il meccanismo di produzione di questa melma psicoattiva rimane in gran parte un mistero, così come il modo in cui i composti agiscono sul cervello umano.

Uno studio condotto dal farmacologo strutturale Daniel Wacker della Scuola di Medicina Icahn presso il Monte Sinai ha approfondito l’interazione del 5-MeO-DMT con il recettore della serotonina 5-HT1A, diverso dal più studiato 5-HT2A, coinvolto nella generazione di allucinazioni.

Le ricerche precedenti avevano suggerito che il recettore 5-HT1A potesse essere un obiettivo promettente per lo sviluppo di nuovi antidepressivi, ma mancavano informazioni dettagliate sull’interazione con i composti psichedelici.

Modificando la struttura del 5-MeO-DMT, i ricercatori hanno creato varianti testate per valutarne l’efficacia, sia in vitro che in modelli murini di depressione. I risultati hanno mostrato un effetto antidepressivo e ansiolitico simile a quello di farmaci esistenti, senza generare effetti allucinogeni.

Il 5-MeO-DMT si è dimostrato altamente selettivo verso il recettore 5-HT1A rispetto al 5-HT2A, sottolineando l’importanza di approfondire la comprensione di questo recettore poco studiato.

Sebbene i risultati siano promettenti, è ancora necessario condurre ulteriori studi [...]

Questo studio, pubblicato su Nature, fornisce importanti informazioni sui composti psichedelici e sul potenziale terapeutico mirato al recettore 5-HT1A, aprendo la strada allo sviluppo di nuovi farmaci per disturbi neuropsichiatrici. Tuttavia, è fondamentale attendere ulteriori ricerche prima di trarre conclusioni definitive.

Quindi, nonostante l’affascinante potenziale di queste sostanze, è importante ricordare che l’uso o il contatto con i rospi del fiume Colorado non è raccomandato, in quanto potrebbe comportare rischi per la salute e l’incolumità.

